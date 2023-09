La decisión de 218 páginas de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de enviar a la cárcel al exsenador Arturo Char Chaljub asegura que el entramado criminal conocido como la ‘Casa Blanca’ que operó en el Atlántico para las elecciones al Congreso de 2018 no solo compró miles de votos para la fórmula de Aida Merlano y de Lilibeth Llinás, como había establecido la justicia hasta el momento, sino también para él, en una organización ilegal que habría sido financiada, según testigos, por la familia Char, el empresario Julio Gerlein y el contratista Faisal Cure.



Así lo dice la decisión que EL TIEMPO tiene en su poder. “Se infiere que posiblemente para finales de 2017, en el marco de las elecciones para el Congreso (…) Arturo Char, aspirante a su reelección como Senador, concertó con la excongresista Aida Merlano Rebolledo y otras personas más (Julio Gerlein, Lilibeth y Adalberto Llinás, Alejandro Char Chaljub, entre otros), la configuración y puesta en marcha de una sociedad criminal, a partir de la cual desarrolló la compra de miles de votos, entre otros delitos indeterminados contra los mecanismos de participación democrática”.

Se trata de un entramado ilegal que según pruebas documentales y testimoniales recibidas y analizadas por el despacho del magistrado Francisco Farfán, operó en Barranquilla y otros municipios del Atlántico como Sabanalarga. Según la Sala, hasta el momento hay 12 indicios de responsabilidad que permiten indicar que Arturo Char “posiblemente organizó, encabezó y financió en parte la sociedad delictuosa”.

El origen de la sociedad delictiva

'Casa Blanca'.

La existencia de un supuesto acuerdo entre Merlano, Llinás, Gerlein y los hermanos Char para apoyar la campaña, que inició desde por lo menos octubre de 2017, se evidencia hasta el momento, dice la Corte, no solo en el testimonio de Merlano Rebolledo, sino en el de los testigos Rafael Antonio Rocha Salcedo, Francisco Rafael Palencia Borrero, Vicente Roger Rosanía Santiago y Edwin Rafael Martínez Salas quienes, dice la Corte, hacen referencia a lo mismo en la parte fundamental.



La clave acá es una reunión realizada en octubre de 2017 en ‘Casa Blanca', sede política de Merlano, a la que fueron Gerlein y Arturo Char para supuestamente promover y financiar la campaña de ambas mujeres y en la que se concretó que Llinás iba a ser la fórmula de Merlano, por insistencia de Arturo, amigo cercano de Adalberto Llinás.



Merlano dice que Char visitó la sede para concretar ese apoyo, que este habría enviado a personas de Cambio Radical para hacer seguimiento a la “inversión” y dijo a la Corte, en la última versión del 6 de abril de este año, que todas las actividades también implicaron réditos para la reelección de Char.



Frente a esto, Rafael Rocha, quien fue coordinador de campaña, declaró tanto en la Fiscalía como en la Corte que llegó a la campaña por intermedio de un amigo suyo, Vicente Rosanía, quien ya trabajaba con Merlano y quien le cuadró una reunión en octubre de 2017. Esa reunión se frustró porque antes había otra con Julio Gerlein, Arturo Char, Lilibeth Llinás y su hermano Adalberto para “concertar como serían los puntos atinentes a la financiación de la campaña”, según le contó Rosanía.



El testigo dice que se enteró por Rosanía que en esa reunión se concretó el apoyo a Llinás, señaló que se enteró tanto por Merlano y Llinás como por Edwin Martínez, gerente de campaña de Merlano, que el dinero venía de Gerlein, “el empresario de la Casa Blanca”, supuestamente de la empresa Valorcon, y reseñó que fue testigo cuando un día Merlano Rebolledo dijo a gritos en la ‘Casa Blanca’ que había que quedar bien con “los Char” porque estos habían financiado el 70 por ciento de su campaña.

Para la Corte, "la testigo de cargo Aida Merlano, al igual que Rocha Salcedo, se refiere al pacto delictivo que se habría celebrado en el mes de octubre del año 2017, cuyo objetivo fundamental era lesionar los mecanismos de participación en las elecciones de marzo de 2018, a través de la compra masiva de votos, y en el que habrían participado, entre otros, Arturo Char Chaljub".



A esto se suma que Rosanía confirmó lo dicho por Rocha y señaló que directamente vio a Arturo Char entrar a la Casa Blanca y el testimonio de Edwin Rafael Martínez, gerente de campaña, quien manejaba las bases de datos y los sistemas de información, que para la Corte es clave porque dijo que vio directamente a Char entrar a la ‘Casa Blanca’ en noviembre de 2017 e incluso antes de esa fecha.

Las claves de la financiación

El empresario Julio Gerlein y la exsenadora Aida Merlano.

Para la Corte Suprema, hasta este punto de la investigación hay “evidencia demostrativa” de que probablemente Alejandro Char como alcalde de Barranquilla, el empresario Julio Gerlein Echeverría y el Faisal Jacobo Cure Orfale, “fueron los principales financiadores del referido concierto para delinquir”, junto a Arturo.



Y para ello tuvo en cuenta tanto el testimonio de Merlano como el de Faisal Jacobo Cure, quien el 17 de julio de 2020 reconoció que celebró contratos a través de su empresa JACUR S.A.S con la alcaldía de Alejandro Char. Mencionó uno para la canalización de un arroyo por 105.000 millones, otro para la ampliación de la vía al Río Magdalena por 54.000 millones y una adición por 74.000 millones y otros dos más que suman 204.000 millones.



Merlano dijo a la Corte que la financiación de la campaña de 2018 vino de Alejandro Char. “¿De dónde salieron esos dineros? De unas deudas que le tenía, como lo tenía Faisal Cure y también Julio Gerlein (…) Fue Alejandro quien decidió que yo iba a ser Senadora. Y dijo que ayudaría a financiar la campaña y, posteriormente a eso, se dio una reunión en la casa de Arturo con el contratista Faisal, Arturo, Julio y mi persona”.



Y en 2019 ante la Fiscalía, Merlano declaró que el dinero supuestamente vino de los anticipos de los contratos entregados por la Alcaldía y especialmente en el caso de la canalización de arroyos.

Los videos de seguridad de 'Casa Blanca' registraron varios reuniones entre Gerlein y Merlano.

En este punto también se tienen en cuenta audios y videos recopilados en el allanamiento a la sede 'Casa Blanca' y otros publicados por la defensa de Merlano en los que ella insulta por ejemplo a Gerlein por no haber entregado la totalidad del dinero para la campaña, “aduciendo que los Char le habían quedado mal con parte del dinero”.



La Corte precisa que tanto Julio Gerlein Echeverría como Alejandro Char Chaljub sostenían nexos con Faisal Jacobo, a quien le fueron adjudicados negocios jurídicos de cuantías apreciables, con cuyo producto, según Merlano Rebolledo, se habría sustentado adicionalmente su campaña.



“La Sala enfatiza en que estos hechos periféricos conocidos y acreditados, y entre ellos, el romance que mantuvieron Aida Merlano y el otrora alcalde Alejandro Char, pero al mismo tiempo la relación sentimental de Merlano con Julio Gerlein, y el aporte de recursos financieros a las reseñadas campañas políticas por parte de este y de Faisal Jacobo Cure, megacontratistas de la alcaldía de Alejandro Char, confieren sustento y respaldo a los testimonios de Merlano Rebolledo, Rocha Salcedo y Palencia Borrero en este tópico, en el sentido de que la familia Char, encabezados por Arturo y Alejandro Char, operó como el principal grupo financiador de la campaña política que se enfocó en la compra de votos, lo que reafirma, por vía de prueba directa e indiciaria, el posible compromiso de responsabilidad penal del exsenador Arturo Char Chaljub”, dijo la Corte.

Medida de aseguramiento Arturo Char- financiación

“Los testimonios de Merlano Rebolledo y Rocha Salcedo apuntalan probatoriamente el aspecto relativo a la financiación del concierto delictivo, además del reconocimiento expreso de Julio Gerlein Echeverría y Faisal Jacobo Cure, en el sentido en que sí fueron durante la administración de Alejandro Char Chaljub importantes contratistas de la alcaldía de Barranquilla, de lo que se genera un dato fáctico en torno a la probabilidad de que por esta vía hubieren accedido a tal financiación de la campaña de Merlano Rebolledo, a lo cual se suma la relación sentimental simultánea que para entonces sostenía Aída Merlano con Julio Gerlein Echeverría y con el ex mandatario de Barranquilla Alejandro Char”, agrega la decisión.



¿Apoyo para las presidenciales?



Entre los 12 indicios de responsabilidad, la Corte destaca con base en los testimonios que el supuesto acuerdo político “empezó a gestarse” en la casa de Arturo Char en Barranquilla en octubre de 2017, y “por iniciativa de este y de su hermano, el entonces alcalde de esa ciudad Alejandro Char Chaljub”. También enfatiza en que para esa época Arturo era senador y aspiraba reelegirse y que la financiación habría llegado por Faisal Cure, contratista de la administración, por Julio Gerlein quien fue compañero sentimental de Merlano, así como con “dineros suministrados por el señalado alcalde Alejandro Char y su núcleo familiar”.



“Tal evento se encuentra constatado probatoriamente con el testimonio de Aida Merlano, las declaraciones de Faisal Cure y Julio Gerlein, quienes reconocen y aportan prueba de los megacontratos que les fueron adjudicados durante la administración de Alejandro Char, con declaraciones juramentadas como la de Rafael Antonio Rocha Salcedo, quien también se refiere al punto indicando que escuchó manifestar a Aida Merlano, de manera vociferante, que había que congraciarse con los Char porque estos habían aportado el 70 % de los recursos de su campaña”, dijo la Corte.



(Lea: Corte dice que Arturo Char podría obstruir la justicia si sigue libre: las razones)



Todo esto no solo se concretó con la compra de votos sino que habría tenido como motivación, de parte de Arturo, incrementar y fortalecer el liderazgo y la hegemonía política para la fecha con dos intenciones: “de cara a contribuir eficazmente a la candidatura de Germán Vargas Lleras en 2018, candidato de Cambio Radical, el mismo partido de Arturo Char, Alejandro Char, y del cual era directivo y fundador Fuad Char Abdala, padre de esta familia. Este pretendido apoyo a su líder político Vargas Lleras, era sólo un escalón de lo pretendido luego, cuando se procuraba crear las condiciones para que más adelante el miembro de la familia Char y exalcalde de Barranquilla Alejandro Char aspirara también por cambio Radical a la Presidencia de la República”.

Arturo y los hermanos Llinás

Arturo Char

Adalberto Llinás, exalcalde de Malambo y dos veces diputado del Atlántico, declaró que su hermana aspiró porque Arturo Char le dio la posibilidad de inscribirse, aunque dijo que ese apoyo solo fue político y no financiero. Los testigos Rocha y Palencia, así como Martínez, dicen que las campañas de Lilibeth y Merlano fueron apoyadas ambas tanto política como financieramente por Arturo.



La Corte enfatiza en este hecho por no ser algo menor, sino un rol clave de Char en la “imposición” de Llinás de Cambio Radical para ser fórmula de Aida que era del Partido Conservador y como una de las motivaciones que habría tenido este para participar en el “grupo delictivo ilegal”.



Lilibeth, coinciden los testigos, hizo amplia presencia en la 'Casa Blanca' y Adalberto, calificado como “amigo entrañable” de Char, hizo actividades de campaña y se volvió un alfil clave para la compra de votos y la adquisición de al menos 10.000 para Arturo: “El hermano de la candidata hacía también presencia frecuente en la sede política "Casa Blanca", desde la cual se desplegó la compra de votos que se investiga, al parecer a favor de Merlano, su consanguínea y del mismo Arturo Char Chaljub”.



A esto se suma que, por ejemplo, en la última versión del 6 de abril de este año rendida por Merlano, esta declaró todas las actividades también implicaron réditos para la reelección de Char.

Las visitas de Arturo a 'Casa Blanca' y el amorío de Merlano con Alejandro

Una conclusión central de la Corte Suprema de Justicia es que las visitas de Arturo Char a la 'Casa Blanca', mencionadas por los diferentes testigos, tanto en octubre, noviembre y diciembre de 2017, así como otra al menos en 2018, tuvieron como fin “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral, entre otros, como delitos fines de la asociación criminal”.



En sus versiones ante la Corte, Char reconoció una asistencia y dijo que esto fue para finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del Departamento del Atlántico. Char dijo que el encuentro, que fue el segundo con Merlano, fue un fin de semana porque Julio Gerlein le dijo que ella estaba muy alterada porque sentía que la habían utilizado respecto del acuerdo para las mesas directivas y que por eso acudió con él a hablar con ella.



Char dice que le dieron la dirección y que no sabía que la sede se llamaba la ‘Casa Blanca’: “Entré y allí estaba la señora [refiriéndose a Aída Merlano Rebolledo], y llegamos a una oficina, y allí con Julio, la señora empieza a expresar sus malestares y sus cosas. Yo me sentí muy incómodo y Julio salió un poco como en defensa mía, a dar los argumentos de que yo soy una persona seria, y que yo soy una persona que, bueno, que Cambio Radical es serio, y cumple los acuerdos”.



Pero, para la Sala de Instrucción, esta no es una posición creíble.

“Si el acuerdo hubiere sido para conformar las referidas mesas directivas, no se explica por qué la reunión para concretarlo se realizó precisamente en la sede ‘Casa Blanca’, y no en otro sitio, como por ejemplo en la sede de Char, en cualquier escenario público, semipúblico, o incluso en el mismo recinto de la Asamblea”, dijo la Corte que citó a Merlano, pero también a Rafael Antonio Rocha Salcedo, quien relata que presenció los preparativos para tal reunión, o el testimonio de Evelyn Carolina Díaz Díaz quien recordó que se debía tener listo el árbol de navidad para la visita de diciembre.



Esta testigo, además de Rocha, citaron además el conocimiento que había de la relación sentimental de Merlano y Alejandro Char y la Corte enfatiza a la hora de analizar móviles, que uno posible para el acuerdo ilícito habría sido la consolidación de la familia Char y favorecer al mismo tiempo a una candidata que “para entonces mantenía de manera simultánea una relación afectiva cercana con dos de los posibles promotores y financiadores del entramado delictivo”.

La credibilidad de Aida

Facebook Twitter Linkedin

Aida Merlano en Colombia

La decisión toca además un punto clave, el tema de la credibilidad de Aida Merlano como testigo. No solo la ratificó, sino que indicó que el trastorno bipolar afectivo que padece hace más de 15 años, debidamente diagnóstico, no le impiden reconocer la verdad ni decirla.



“A partir de tales conceptos médico-legales, se colige objetivamente que Aída Merlano Rebolledo, pese a las circunstancias relativas a la afectación emotiva que padece, como consecuencia del síndrome de 'trastorno bipolar' que le fue diagnosticado, y que ella acepta sobrellevar, aún privada de la libertad preserva y mantiene una capacidad mental suficiente para evocar los hechos que presenció a través de sus sentidos en un momento de su historia personal, como actora de política regional y nacional, y en lo atinente a su participación en los debates proselitistas donde aspiró a cargos de elección popular”.



(Lea: Arturo Char: los 10.000 votos y los testimonios que llevaron a su orden de captura)



Además de ello, dice la Corte, sus inculpaciones contra Arturo Char Chaljub y otros, “resultan hasta el momento creíbles, no solo por la cualificación y consistencia de lo declarado, sino porque adicionalmente, lo afirmado por Merlano Rebolledo, como ya se ha expuesto, encuentra respaldo o sustento sólido en otros medios probatorios, lo cual permite inferir que los hechos que narra posiblemente acontecieron como ella los expresa”.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia