Un punto central en las investigaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del exsenador Arturo Char por su presunta participación en el caso de compra de votos conocido como la 'Casa Blanca' para las elecciones de 2018 es la financiación.



Se indaga el origen de los dineros que permitieron que el acuerdo ilícito que, según la Corte, conformaron tanto Arturo como Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, las entonces candidatas Aida Merlano y Lilibeth Llinás y el empresario Julio Gerlein.



(Lea: Arturo Char: las visitas a ‘Casa Blanca’ y la financiación que lo tienen preso)



Y ahora un informe de policía judicial que relaciona a Valorcón y a Serfinanza es uno de los elementos claves en los que se centra la defensa del exsenador. ¿Por qué?

Son varios informes. Los 6950855/6954740/6944115/6943513/6950068 de 15 de diciembre de 2021 y el 7225158 de 25 de abril de 2022 que fueron firmados por dos investigadoras de policías judicial y que detallan los resultados de los hallazgos obtenidos en desarrollo de la diligencia de inspección realizada a las Empresas Valorcon S.A. y Serfinansa S.A. que fue ordenada por el despacho del magistrado Francisco Farfán quien lleva la instrucción de este proceso por el que Char Chaljub fue capturado.



"En estos informes se muestra la relación que en el plano comercial ha existido entre las empresas Serfinansa y Valorcon, en punto de lo cual interesa destacar que Julio Gerlein es uno de los propietarios de la empresa Valorcon, que de acuerdo con la declaración de Merlano Rebolledo, aportó parte de los recursos destinados a la financiación de su campaña, y la de Lilibeth Llinás", indica la Corte.



(Lea: Las menciones a Álex Char en el expediente de la Corte en contra de su hermano Arturo)



"Como dato no menos relevante se subraya que a la luz del contenido del informe en referencia, la empresa Serfinansa S.A pertenece a la Familia Char", agrega la Sala de Instrucción.

Facebook Twitter Linkedin

El empresario barranquillero Julio Gerlein. Foto: Archivo particular

Esos informes contienen soportes documentales en medio magnético, obtenidos de las Oficinas de las áreas contable y jurídica de la Empresa Valores y Contratos S.A. (Valorcon).



Y soportes documentales en medio magnético obtenidos en las Áreas Jurídica y Financiera de la Compañía de Financiamiento Serfinansa, hoy Banco Serfinansa S.A.



(Lea: 'El propósito de la compra de votos también era para la casa Char': defensa de Merlano)



Además, los informes agregan uno previo, del 9 de diciembre de 2021, el 11-294556 del CTI de la Fiscalía que describe el procedimiento para la extracción y almacenamiento de la información que se obtuvo durante las diligencias de inspección judicial practicadas en Valorcon S.A. y el Banco Serfinansa S.A.



En esas inspecciones, se buscaron los estados financieros, libros contables, estatutos de constitución y reformas de dichas empresas, "con la finalidad de establecer la existencia de posibles vínculos entre dichas compañías, y si eventualmente las mismas giraron recursos para el financiamiento de campañas políticas en los últimos 10 años".

Los documentos considerados prueba pericial en el caso por presunta corrupción al sufragante y concierto para delinquir fueron trasladados tanto a la defensa del exsenador como a la Procuraduría para que se pronunciaran al respecto, pero no lo hicieron, por lo que ya se agotó la etapa procesal en la que se puede controvertir el documento.

Facebook Twitter Linkedin

Piero Celia, presidente de Serfinansa. Foto: Particular

La defensa de Arturo Char buscó llamar a declarar a las investigadoras de policía judicial en el ánimo de exponer las relaciones económicas existentes entre Serfinansa y otras compañías, y para buscar exponer que esta no fue usada para comprar votos y que supuestamente el procesado no tenía injerencia en los hechos "económicos que se registraban corporativamente al interior de la empresa Serfinansa".



También solicitó que la entidad precisara el porcentaje de participación de Char en la referida empresa, "su poder o facultad de decisión al interior de la compañía en la colocación de créditos" y si dicha sociedad financió la campaña al Senado de Aída Merlano en el año 2018, entre otros.



(Lea: Atención: Corte legalizó captura de Arturo Char y explica por qué lo mandó a La Picota)



Como reveló EL TIEMPO, la Sala de Instrucción no acogió la postura de la defensa y negó los testimonios pedidos por haberse ya agotado la etapa para cuestionar el informe pericial. No obstante, sí aceptó solicitar como prueba lo relacionado con la posible participación de Serfinanza a fin de determinar si de allí salieron dineros para financiar campañas.

La alianza entre Faisal Cure y Julio Gerlein

Cabe precisar que en este caso, la Corte estima que hay pruebas hasta el momento para indicar que la campaña fue financiada con dineros la familia Char y de Julio Gerlein, esto tanto por el dicho de Merlano, que la Sala estima creíbles, como por los de otros testigos escuchados como Edwin Martínez y Rafael Rocha.



En el caso de Alejandro Char, según reseña el documento, por concepto de anticipos de millonarios contratos dados al contratista Faisal Cure por más de 400.000 millones de pesos. Según Merlano, prueba de ello lo constituía la suscripción de millonarios contratos de "canalización de arroyos" Cure Orfale y su empresa JACUR S.A.S., socios estratégicos de Julio Gerlein Echeverría y su compañía Valorcon S.A.



(Lea: Arturo Char: los 10.000 votos y los testimonios que llevaron a su orden de captura)



Sobre el punto, Cure Orfale, en declaración rendida el 17 de julio de 2020 ante esta Sala Especial de Instrucción, reconoció que ha ejecutado varios proyectos urbanísticos, de obra pública y concesiones viales con la empresa de Julio Gerlein Echeverría, Valorcon S.A.



"Es más, con posterioridad a su testimonio, el deponente allegó al proceso los soportes para acreditar que 'Inversiones JACUR y Compañía Limitada' y 'Valores y Contratos S.A. - Valorcon S.A.', conformaron el Consorcio 'Promesa de Sociedad Futura Arroyos 2016', que se postuló a la Licitación Pública LP-021-2016, logrando por esa vía, que el Distrito de Barranquilla, siendo alcalde Alejandro Char Chaljub, les adjudicara el 'Contrato de Obra Pública Bajo la Modalidad de Crédito de Proveedor N° FROIH 932/2016', por valor de $ 89.350.032.443246", dice el documento que consigna la orden de captura contra Char Chaljub, revelado por EL TIEMPO.

ALEJANDRA BONILLA MORA

En X: @AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia