"He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia". Estas fueron las primeras palabras del exsenador y expresidente del Congreso Arturo Char Chaljub luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara orden de captura internacional en su contra y medida de aseguramiento intramural por su presunta participación en un entramado de corrupción electoral.



A través de su cuenta de X (antes Twitter), Char, que vive en Estados Unidos y es ciudadano de ese país, no hizo referencia alguna a si se entregará a las autoridades. En cambio, cuestionó a Aida Merlano, excongresista, que declaró en su contra y que está en condenada por este caso.

"Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica", indicó en la red social.



El expresidente del Congreso agregó: "Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos".



Char Chaljub fue cobijado con medida de aseguramiento por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados y, por eso, dictó Circular Roja ante la Secretaría General de la Interpol.

De acuerdo con la Sala de Instrucción, Char hizo parte de un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico en la denominada 'Casa Blanca', no solo para la elección de Aida Merlano y de Lilibeth Llinás, sino también para la reelección del propio Char.



Para la Corte, "las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad".

