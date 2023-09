El exsenador Arturo Char Chaljub pasará la noche de este 7 de septiembre en suelo colombiano y detenido por cuenta de una orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que así lo dispuso por la presunta comisión de los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir, relacionado con un escándalo de compra de votos en el Atlántico, por el mismo caso por el que fue condenada la excongresista Aida Merlano Rebolledo.



Char Chaljub, quien será reseñado oficialmente en el búnker de la Fiscalía, asegura que es inocente de los cargos en su contra y ahora su defensa solicitó a la Corte que lo escuche.



En efecto, la defensa de Char solicitó a la Sala de Instrucción, al despacho del magistrado Francisco Farfán, que sea escuchado en indagatoria. La Sala deberá definir la fecha para escucharlo a esa diligencia que será presencial.



La ampliación de indagatoria se solicitó luego de conocerse la medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra, que indica que este podría afectar el caso si sigue en libertad y que hay un riesgo de que no comparezca al proceso.



Y la petición se hace luego de que, cabe recordar, Char Chaljub fuera citado a una indagatoria inicial, a la que no quiso asistir de manera presencial, sino que se tuvo que hacer de manera virtual tras varias peticiones y recursos de su defensa.

Char dice que es inocente y que la principal testigo de cargo Aida Merlano miente. "Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica", indicó por redes cuando se conoció su orden de captura.



El expresidente del Congreso agregó: "Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos".



El senador Arturo Char y la excongresista Aída Merlano. Foto: Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con la Sala de Instrucción, Char hizo parte de un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico en la denominada 'Casa Blanca', no solo para la elección de Aida Merlano y de Lilibeth Llinás, sino también para la reelección del propio Char.



Para la Corte, "las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad".

