El exsenador de Cambio Radical Arturo Char habría sido uno de los financiadores de un entramado ilegal dedicado a la compra de votos en el Atlántico, que se materializó por lo menos desde octubre de 2017 a fin de lograr tanto su reelección en el Congreso, como la elección de Aida Merlano al Senado y de Lilibeth Llinás a la Cámara.



Así lo reseñó con base en testimonios, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictarle medida de aseguramiento en centro carcelario por la posible comisión de los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir, en un caso que está relacionado con la llamada ‘Casa Blanca’, por el cual está condenada la propia Merlano.

Arturo Char y allanamiento a Aida Merlano Foto: EL TIEMPO y Archivo Particular

Con ponencia del magistrado Francisco Farfán, la Sala de Instrucción dictó una orden de captura internacional en contra de Char para que cumpla con la medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que este tiene nacionalidad de Estados Unidos y se fue a vivir a ese país, por lo que se libró la circular roja ante la Secretaría General de la Interpol.



Char salió del país 14 veces en 2022 pero regresaba: ya no

El expresidente del Congreso, Arturo Char. Foto: Leonardo Vargas. Prensa Senado

EL TIEMPO conoció detalles de la decisión de la Corte que consideró pertinente, “idónea, necesaria y urgente” la medida de aseguramiento al estimar que hay elementos de prueba que permiten inferir por el momento la comisión del delito y por dos aspectos claves: el riesgo de que Char no comparezca en Colombia y por estimar que su libertad puede afectar la recolección de pruebas.



La Sala apuntó que Char abandonó Colombia un día antes de que se abriera formalmente el caso en su contra para radicarse en Estados Unidos, y desde entonces no solo no ha vuelto, sino que insistió en acudir de manera virtual a la indagatoria a la que había sido citado tres veces.



La Corte consiguió los registros de salida del país de Char en 2022 e indicó que este viajó 14 veces y siempre regresó en un corto tiempo, lo cual difiere con su comportamiento actual, lo que se suma al hecho a que tiene la nacionalidad y a la negativa de venir al país.



Es decir, para la Sala sí es posible asegurar que hay un riesgo de no comparecencia para cumplir la medida de aseguramiento o una eventual condena.

Amenazas a Merlano y afectación a la recolección de pruebas

Diego Muñetón. Foto: Archivo EL TIEMPO - Hora 724 - archivo particular.

De otro lado, la Corte Suprema dijo que hay un riesgo de obstrucción a la justicia y al proceso de recolección de pruebas si Char sigue en libertad y reseñó las denuncias constantes que Aida Merlano, quien es una de las principales testigos en el caso, ha hecho.



Este diario estableció que uno de los episodios que se tuvieron en cuenta fue la visita que recibió en prisión del abogado Diego Muñetón, a quien la excongresista calificó como un supuesto emisario de Arturo Char, presuntamente para disuadirla para que no declarara en su contra. Muñetón, quien fue llamado a imputación de cargos por la Fiscalía, aparece efectivamente en el registro de visitas.



Además, la Sala tuvo en cuenta el tema de las amenazas que Merlano ha recibido en contra de ella y de su familia y que han sido denunciadas propiamente ante la Fiscalía General. Para el alto tribunal, sí se acreditó el riesgo de obstrucción a la justicia y a la actividad investigativa.

Los declarantes

Tanto Merlano como Edwin Martínez Salas, gerente de la campaña, aseguraron a la Corte que Char habría aportado recursos económicos para este entramado delictivo. Merlano dijo que él fue el que exigió que Llinás fuera su fórmula para las elecciones por vínculos de amistad que tenía con ella a y con su hermano Adalberto Llinás.



También dijo que Char sí acudió a la sede de ‘Casa Blanca’, que fue allanada en 2018 cuando fue capturada, para organizar el acuerdo ilegal de compra de votos, junto a Adalberto Llinás, quien habría operado como su hombre de confianza y coordinador político para adquirir 10.000 votos para Char.



En este caso también declararon Rafael Antonio Rocha Salcedo quien fue coordinador de campaña Merlano, así como Rafael Palencia Borrero, también líder de la misma campaña y Vicente Roger Rosanía, quien fue una persona de confianza de esa organización y Evelyn Carolina Díaz Díaz.

El empresario Julio Gerlein Foto: Archivo particular

Además, se tuvieron en cuenta videos obtenidos por la Fiscalía en el allanamiento como uno en el que Merlano reclama a Julio Gerlein, quien también está procesado, porque no había entregado la plata completa que se necesitaba para la campaña y porque los Char le han incumplido con la parte que les correspondía.



De otro lado, también hay videos en los Merlano retira dinero de un closet el día de las elecciones, en presencia de Adalberto Llinás. Y otros que evidencias que la candidata Llinás sí estaba constantemente en la 'Casa Blanca'.



Char, que se suma a una lista de expresidentes del Congreso en líos con la justicia, dijo que demostrará su inocencia, pero no aclaró si se va a entregar: “Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia, no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica. Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios”.

ALEJANDRA BONILLA MORA

justicia@eltiempo.com

@AlejaBonilla

