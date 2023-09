Desde pasadas las 8:20 a. m. hasta cerca de las 6 p. m. de ayer, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia escuchó al exsenador Arturo Char Chaljub en una ampliación de la indagatoria que había solicitado su defensa, luego de que el excongresista llegó a Colombia tras la expedición de una orden de captura en su contra.



La sede de campaña de Aída Merlano en Barranquilla fue allanada justo después de las elecciones de 2018. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

La Corte señala que Char habría participado y financiado el acuerdo ilegal para que la llamada ‘Casa Blanca’ comprara votos para su reelección, así como para lograr la elección de la fórmula de Aida Merlano y Lilibeth Llinás al Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Por ese motivo, el exsenador es investigado por el alto tribunal por la presunta comisión de los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir.



La diligencia realizada ayer fue privada y se adelantó ante el despacho del magistrado Francisco Farfán, que lleva el proceso.

Arturo Char a su llegada al aeropuerto de Barranquilla el 7 de septiembre pasado. Tras llegar en un vuelo privado desde EE. UU. Foto: Migración Colombia

Es de recordar que a Char la Sala de Instrucción tuvo que llamarlo tres veces a la indagatoria, que se aplazó por seis meses, primero por recursos y luego por peticiones suyas para que se hiciera virtual, ya que vivía en EE. UU.; y en junio, cuando la diligencia por fin se hizo, de forma virtual , Char guardó silencio y se limitó a hacer peticiones probatorias. No obstante, luego de que la Sala de Instrucción dictó una medida de aseguramiento intramural en su contra, razón por la cual Char volvió a Colombia el 7 de septiembre y fue enviado a la cárcel La Picota, de Bogotá, su defensa pidió la ampliación de la indagatoria.



Su abogado también ha pedido que, en lugar de estar en La Picota, el excongresista sea enviado a un batallón en el Atlántico; no obstante, esta petición no fue abordada ayer y será resuelta más adelante, por lo que, por el momento, Char seguirá preso en Bogotá mientras avanza la investigación de la Corte.



