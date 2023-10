Arranca comisión para identificar a víctimas de UP tras condena de Corte IDH a Colombia

Luego de la condena que el 30 de enero de este año impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Colombia por el exterminio que vivió el partido Unión Patriótica (UP), este miércoles la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó que se pondrá en marcha la ‘Comisión de Constatación de Identidad y/o Parentesco’ de dicha sentencia.



Marcha de familiares y sobrevivientes del exterminio a la UP.

La Andje recordó que el fallo, en su parágrafo 537, señala que el objetivo de esta comisión será verificar la “identidad y/o parentesco de las víctimas de los Anexos II y III de la Sentencia”.



Así mismo, la entidad, que fue la que llevó la defensa del Estado colombianos ante la Corte, señaló que a través del Decreto 0542 de 2023, el Presidente designó a la Andje como la entidad encargada del cumplimiento de las medidas de reparación.

Este 2023, la Corte IDH condenó a Colombia por la violación de los derechos humanos de más de 6.000 víctimas y militantes de la UP.

“En acatamiento de aquella normativa, la Agencia se ha encargado de dar cumplimiento al presente fallo. En virtud de lo anterior, se realizará el acto solemne en la Casa de Nariño, con la participación del Presidente de la República, las víctimas de la UP y las Entidades concernidas en su reparación, cuyo objetivo es conmemorar la puesta en funcionamiento de la Comisión y el inicio de sus labores”, señaló la Andje en un comunicado de prensa.



Es de recordar que la sentencia de la Corte IDH por este caso señaló que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos humanos de más de 6.000 víctimas y militantes de la UP.

Según la sentencia de la Corte IDH, en Colombia hubo un "plan de exterminio" contra la UP.

Estos delitos se concretaron en un “plan de exterminio” que adelantó la Nación, dice la sentencia, contra el partido Unión Patriótica (UP) desde 1984 y que se prolongó por lo menos por 20 años.



En ese sentido, la sentencia del tribunal internacional dice: “Todo el emprendimiento sistemático contra los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica configura un crimen contra la humanidad, porque es claro que las acciones y omisiones o aquiescencias estatales emprendidas con el propósito de aniquilamiento de un grupo humano de cualquier naturaleza configuran siempre un crimen de lesa humanidad”-



Por todo esto, la sentencia contra Colombia fue por incumplir como Estado sus deberes de respeto y garantía de los derechos de las víctimas por asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio.



La sentencia también dice que Colombia violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, y la libertad de asociación “puesto que el móvil de las violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las víctimas a un partido político y la expresión de sus ideas a través de este”, dice el fallo.









