La magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó al menos dos audiencias ante el Tribunal Superior de Bogotá para reclamar por competencia procesos en contra del exsenador Armando Benedetti que antes estaban en un su despacho y que pasaron a la Fiscalía con su llegada a la embajada con Venezuela.



(Lea: Magistrada pidió que le devuelvan casos de Benedetti y hay choque interno)



En uno de esos casos ya se fijó una audiencia para el próximo 13 de junio. Pero este miércoles se conoció una decisión de otro magistrado del Tribunal que negó el pedido al estimar que la diligencia solicitada no se puede realizar.

Facebook Twitter Linkedin

El embajador Armando Benedetti Foto: Twitter: AABenedetti

En este proceso como tal, que es por un delito aún por establecer, la defensa de Benedetti solicitó que el caso pasara a la Fiscalía General el 4 de mayo de 2023 y la Sala de Instrucción negó la petición diciendo que mantenía la competencia para investigar los hechos e indicó que la única vía sería la de tramitar una colisión de competencias.



En decisión de 10 páginas, el magistrado Manuel Antonio Merchán de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá devolvió la petición al despacho de Lombana al decir que la audiencia no es posible realizarse.



(Lea: El proceso que le archivaron a Martha Lucía Zamora por el caso de Sigifredo López)



La razón de ello es que, para activar una audiencia de control de garantías en el sistema penal acusatorio se necesita la solicitud directa de parte o de interviniente especial y, el proceso en mención, es uno que inició de oficio por la Sala de Instrucción, y no se cumplen los requisitos que podrían activar la participación del Tribunal.



“Como la activación de la función de control de garantías no se ha promovido por los cauces de la normatividad aplicable para la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ello impide que se convoque a trámite alguno de las audiencias preliminares bajo la égida de la Ley 906 de 2004, ni que sea posible requerir a quien no es parte (la Fiscalía) ni ejerce dirección y coordinación de la presente investigación y, en tal discurrir lógico, tampoco se pueda determinar por un magistrado con funciones de garantías “si trabajo o no el conflicto de competencias” pues excede sus funciones”, señala la decisión.



(Lea: Rodolfo Hernández: Consejo de Estado salvó al excandidato de la 'muerte política')

Los casos que pasaron a la Fiscalía cuando Benedetti dejó el Senado tienen que ver con un presunto enriquecimiento ilícito de 2.919 millones de pesos que no habrían llegado por su actividad como congresista.



Igualmente, habían pasado a la Fiscalía casos por presunto tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia