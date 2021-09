Corte Suprema no le ha dictado orden de captura a Armando Benedetti

Fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a EL TIEMPO que no se ha dictado una orden de captura en contra del senador Armando Benedetti, como anunció en sus redes sociales el congresista.



"Hay una orden de captura en mi contra, me dicen varias personas influyentes de este país. Es injusto, no he tenido garantías, pero seguiré confiando en las instituciones", escribió Benedetti al anunciar que iba a la Fiscalía en Barranquilla a entregarse.



EL TIEMPO confirmó que dicha orden de captura, hasta el momento, no se ha dictado y que la investigación en contra del senador Benedetti sigue su curso.



La Sala, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana, abrió investigación formal a Benedetti y lo llamó a indagatoria el 11 de marzo de 2021 al señalar que el senador tiene por justificar 2.919 millones de pesos que no provendrían de su actividad económica como congresista, incluyendo abonos a su cuenta, giros a Elsy Mireya Pinzón, exintegrante de su UTL, y dos pagos por dos apartamentos por $ 562 millones.



El senador rindió indagatoria y luego una ampliación de la diligencia por pedido suyo con la intención de esclarecer el informe pericial 004 del 24 de marzo de 2020 que fue usado por el alto tribunal para abrirle investigación, en el que se consolidó su información económica, patrimonial y financiera desde 2002.



En este caso, la Corte investigó inicialmente la compra de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá por 1.600 millones de pesos. Ese bien fue adquirido por Ruby Corredor a la Dirección Nacional de Estupefacientes en octubre de 2010.



Según la Corte, el apartamento pasó a manos de Benedetti ese mismo año y este, a su vez, constituyó una hipoteca con un banco por dicho monto. De los 1.600 millones de pesos, la mujer recibió 1.081 millones de pesos. Según la Corte, se desconoce cómo se pagaron los 519 millones de pesos restantes.

Extracto del auto de apertura de investigación contra Armando Benedetti. Foto: EL TIEMPO

La investigación también rastreó el movimiento de unos 465.000 dólares que realizó, entre 2010 y 2017, la integrante de la UTL de Benedetti Elsy Mireya Pinzón Barrera. Ella, a su vez, habría realizado giros a nombre de su exjefe por un valor de 780 millones de pesos.



Según la Corte, Benedetti reportó ante la Dian que su única actividad económica es la de asalariado por su trabajo en el Congreso, y luego de hacer una evaluación del flujo efectivo realizado por él, asegura que Benedetti debe explicar el origen de casi 3.000 millones de pesos que no provendrían de su actividad como congresista.



A su turno, el senador Benedetti ha dicho siempre que no ha cometido delito alguno, al tiempo que ha cuestionado a la magistrada instructora de su caso, Cristina Lombana.



En sus redes sociales, el senador aseguró: "Para que no se dejen engañar: supuestamente son 3.000 millones, pero en 19 años. Y cómo les van a dar las cuentas si no tuvieron en cuenta cesantías, préstamos, reposiciones de votos ni la venta de un apartamento. Todos mis ingresos están justificados en mis declaraciones de renta".



Igualmente, su defensa ha asegurado que en el informe no tuvieron en cuenta 1.600 millones de pesos prestados por bancos, ni 400 millones de pesos en cesantías ni el sueldo del 2017.



El abogado de Benedetti, Miguel Ángel del Río, ha dicho que en este caso la Corte no ha tenido en cuenta "los ingresos por cesantías del senador, no se tuvo en cuenta la venta de un bien inmueble por parte del senador".



"Se confundieron, además, dineros de la campaña política con dineros de sus cuentas personales. No se tuvieron en cuenta préstamos de entidades bancarias que ingresaron al torrente financiero del senador”, expresó.

