El senador Armando Benedetti Villaneda recusó a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, quien lidera la investigación formal en su contra por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



(Le puede interesar: Armando Benedetti fue citado a ampliación de indagatoria)



“He hecho una petición en mi caso que lo suspende hasta que las pruebas de mi inocencia sean aprobadas. Recusé a la investigadora Cristina Lombana, al ignorar por más de 3 meses las pruebas de mi defensa. Los términos se le vencieron, tengo fe que la Corte velará por mis garantías”, señaló Benedetti.



(Le puede interesar: ¿En qué van las investigaciones contra Armando Benedetti?)

He hecho una petición en mi caso que lo suspende hasta que las pruebas de mi inocencia sean aprobadas. Recusé a la investigadora Cristina Lombana, al ignorar por más de 3 meses las pruebas de mi defensa. Los términos se le vencieron, tengo fé que la Corte velará por mis garantías — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 4, 2022

Desde el 10 de diciembre de 2021, la defensa del senador solicitó a la magistrada unas pruebas que hasta el momento, no se han ordenado, mientras que el despacho de la magistrada, sí ha ordenado otras pruebas.



“Sin duda en el proceso se ha actuado. Pero no se actuado respecto de la petición de pruebas de la defensa, la constatación de citas y la obligación ineludible de investigación integral que no es posible eludir a la magistrada investigadora”, dice el recurso que señala que en cinco oportunidades se ha reiterado la petición de unas pruebas.



(Le puede interesar: Armando Benedetti: Fiscalía ocupa apartamento del senador)



Para la defensa del senador Benedetti, la magistrada Cristina Lombana ha guardado silencio ante las solicitudes y estaría violando las garantías para la defensa. En recurso entregado a la Sala de Instrucción solicita que el proceso se suspenda hasta que se resuelva la recusación.



Este caso se llevaba inicialmente por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito dado que Benedetti tendría que justiciar 2.919 millones de pesos que supuestamente no provendrían de su actividad económica como congresista, hechos que han sido negados rotundamente por el senador.



Por ese delito, Benedetti ya rindió indagatoria el año pasado. En auto del 28 de marzo pasado, la Corte lo llamó a ampliación de indagatoria, ahora por el delito de lavado de activos, que se iba a realizar el viernes 30 de marzo y que ese día no se realizó ya que fue reprogramada.



(Le puede interesar: Armando Benedetti habla sobre la indagatoria)​

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia