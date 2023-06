La salida de Armando Benedetti de la Embajada de Venezuela tiene implicaciones directas sobre las diversas investigaciones que tiene en marcha el exfuncionario que, además, deja de tener fuero diplomático.



Así, en las próximas semanas se deberá definir si procesos que habían iniciado en su contra cuando era senador en la Corte Suprema, y que luego pasaron a la Fiscalía tras su salida del Congreso, volverán o no al alto tribunal.



¿Qué procesos tiene Benedetti? Uno por enriquecimiento ilícito, uno por lavado de activos, una denuncia por el caso de Centros Poblados, uno por ‘chuzadas’, uno por el caso de Fonade, otro por el de la empresa Simetric y al menos uno por injuria y calumnia, entre otros.

Armando Bendetti y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

Enriquecimiento ilícito

Hay dos procesos claves: uno por presunto enriquecimiento ilícito y otro relacionado con la corrupción en Fonade. Ambos fueron trasladados a la Fiscalía por la Corte al estimar que, al dejar de senador, se perdió la competencia para seguir investigando porque los hechos no habrían estado ligados a su función congresional.



El de enriquecimiento ilícito estaba en manos de la magistrada Cristina Lombana que no estuvo de acuerdo que la remisión del expediente e insistió varias veces en que se lo devolvieran, ante lo cual el propio fiscal general, Francisco Barbosa, le respondió diciendo que quien debía seguir el caso era esa entidad.



El expediente quedó en manos del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gabriel Jaimes que anuló buena parte del trámite que se había adelantado en la Sala de Instrucción, incluido un informe pericial de marzo de 2020 que consolidó la información económica, patrimonial y financiera de Benedetti desde el año 2002 que señaló que este tendría por justificar 2.919 millones de pesos que no habrían llegado por su actividad como congresista.

Benedetti siempre negó ese reclamó, cuestionó y recusó a Lombana y en el marco de su defensa, se realizó en la Corte otro informe de policía judicial que, según él, habría indicado que no habría dineros sin justificar.



Hace unos días se conoció que la magistrada Lombana compulsó copias para investigar al fiscal Jaimes, de quien dijo cometió graves fallas que incluso, apuntó, se habrían solucionado con mirar jurisprudencia por internet, sobre la calificación del delito y por haber cerrado para alegatos, sin hacer la definición jurídica, el proceso que ahora queda a la espera de que Jaimes tome una decisión sobre el caso o si se remite de nuevo a la Corte.

Fonade

Lo mismo queda pendiente frente un expediente por presunta participación de Benedetti, junto a otros congresistas, en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas en Fonade.



Este expediente se remite a una denuncia que hace varios años presentó el abogado Jaime Lombana Villalba quien asegura que Benedetti habría intervenido en hechos supuestamente irregulares para favorecer a la empresa Simetric con la expedición de una Ley, así como en otros hechos que involucrarían a la Fiduprevisora, el Sena, el fondo Nacional del Ahorro, entre otros.

Centros Poblados

Karen Abudinen, exministra TIC y Armando Benedetti, senador de la República. Foto: César Melgarejo - Mauricio Moreno EL TIEMPO

Otro de los casos que pasaron a la Fiscalía fue la denuncia que se presentó en contra de Benedetti por el escándalo de Centros Poblados, un contrato que se iba a hacer para puntos de internet en la ruralidad.



Como se recordara, la entonces ministra de las Telecomunicaciones y la Información Karen Abudinen dijo que Benedetti la llamó para que sugerirle que en vez de caducar el contrato, lo cediera a una firma norteamericana.



"Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato", dijo la exfuncionaria a Bendetti en redes sociales, en respuesta a un trino en el que Benedetti negaba tales hechos.



"Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se "abudinearon" la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!", dijo.

Lavado de activos

Derivado del proceso de enriquecimiento ilícito, la Corte Suprema inició otro expediente contra Benedetti por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el que alcanzó a ser llamado a indagatoria también en el despacho de la magistrada Cristina Lombana.



Por una compulsa de copias, además, la Fiscalía General impuso medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre de Benedetti Villaneda, Ruby Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro, avaluados en más de 8.000 millones de pesos.



El informe usado para llamar a indagatoria a Benedetti hacía referencia a la compra de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá por 1.600 millones de pesos, adquirido por Ruby Corredor a la Dirección Nacional de Estupefacientes en octubre de 2010, que pasó a manos de Benedetti ese mismo año y este, a su vez, constituyó una hipoteca con un banco por dicho monto.

Armando Benedetti y Jaime Lombana. Foto: Archivo particular

‘Chuzadas’ y Simetric

Benedetti también fue denunciado en el marco del escándalo de ‘chuzadas’ por el que fue procesado el exdirector del Gaula, general (r) Humberto Guatibonza, luego que lo señalara el coronel (r) del Ejército Jorge Humberto Salinas como un supuesto cliente de la red, en un supuesto interés de intervenir ilegalmente las comunicaciones del abogado Jaime Lombana, lo cual este ha negado rotundamente.



Uno de los casos que no salió de la Corte y que sigue en el despacho de la magistrada Lombana por supuesto favorecido a la empresa Simetric en el marco de un contrato y que fue en el cual, la magistrada Lombana, solicitó trasladar pruebas del proceso por enriquecimiento que reposaba en la Fiscalía al advertir que se necesitaban elementos probatorios que ya se habían practicado.

