Con la confirmación del presidente Gustavo Petro de que Armando Benedetti será el embajador de Colombia en Venezuela, país con el que este gobierno retomará las relaciones diplomáticas, queda la pregunta de qué pasará con los dos expedientes que actualmente cursan en su contra en la Corte Suprema de Justicia.



El hoy exsenador es investigado en dos procesos separados por lavado de activos, de un lado, y por irregularidades en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), por el otro.



Benedetti ha sostenido su inocencia durante todo el tiempo y ha criticado a la magistrada que tiene las investigaciones, Cristina Lombana.



Más allá de esto, expertos consultados coinciden en que, con un nombramiento como embajador, sus procesos necesariamente saldrían de la Corte en la etapa de investigación, pero volverían allí en la etapa de juicio.



El abogado penalista Camilo Burbano explicó que como senador (ahora exsenador) la competencia de la investigación residía exclusivamente en la Corte Suprema pero tras salir del Congreso y ser nombrado embajador, "la competencia para investigarlo será de fiscales delegados ante la Corte Suprema, que de encontrar algún tipo de responsabilidad, tendrán que imputarlo y acusarlo ante la Corte", expuso.



El expediente, agregó, no tendría que comenzar de cero en la Fiscalía sino que pasaría al ente acusador en el estado actual en el que esté en la Corte. Y si los fiscales lo acusan, el juicio sí se haría ante la Corte Suprema, que decidiría su eventual sentencia tanto en primera como en segunda instancia, si fuere el caso.



De otro lado, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, añadió que como los embajadores no tienen fuero especial, es por esto que los casos de Benedetti saldrían de la Corte.



"Los delitos por los que está investigado no los habría cometido como congresista y no guardan relación con la función congresional, por lo que se remitirían a la Fiscalía General de la Nación", expresó.

