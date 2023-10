Armando Benedetti: ‘Me extirparon un pólipo cancerígeno’

Armando Benedetti, exsenador y exembajador en Venezuela, explicó las razones por las que pidió aplazar la indagatoria en su contra por presuntos actos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Dicha diligencia estaba citada por la Corte Suprema de Justicia para el viernes, pero por el pedido del exfuncionario se llevará a cabo este lunes 30 de octubre.



“El sábado me extirparon un pólipo cancerígeno. Por esa razón pedí a la magistrada Lombana que se aplazara la diligencia y lo hizo de viernes a lunes, cuando todavía me encuentro convaleciente”, dijo Benedetti.



El exembajador manifestó que el pólipo cancerígeno era de cinco centímetros y señaló que la magistrada Cristina Lombana no le permitió su recuperación de manera adecuada.



“Ella tiene un delirio furioso contra mí y, además, amenazó con quitarme a mi abogado”, escribió en X.

¿Por qué investigan a Armando Benedetti?

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La Corte Suprema de Justicia citó a Benedetti en el marco de la investigación que se sigue en su contra por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, por su supuesta intervención en la contratación de Fonade.



A Benedetti lo investigan por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



La investigación se inició en marzo de 2020 cuando se consolidó la información económica, patrimonial y financiera de Benedetti desde 2002. En las pesquisas no se encontró la justificación de 2.919 millones de pesos.



En este caso con Fonade no solo es mencionado Benedetti. También están vinculados otros excongresistas como Bernardo 'el Ñoño' Elías.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS