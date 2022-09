En un documento de 12 páginas, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana le pidió a la Fiscalía que le devuelva uno de los procesos contra Armando Benedetti que hace pocos días el alto tribunal había enviado al ente acusador considerando que tras su nombramiento como embajador en Venezuela la Corte perdía competencia para investigarlo.



Según expuso Lombana, que tenía el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, ella es la ponente del caso y quien tenía la potestad de definir si lo remitía, lo cual terminó haciendo el magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes.



Cristina Eugenia Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema de Justicia

"Considero mi deber como magistrada ponente del asunto —hasta tanto no se resuelva lo contrario— solicitar que el despacho a su digno cargo devuelva las diligencias a la sala de origen, a fin de resolver el incidente de recusación propuesto por la defensa del exsenador o, en su defecto, declararse incompetente para conocer el caso y remitir las diligencias a la Sala Plena de la Corte Suprema para que sea esta quien defina quién debe continuar con la investigación", señaló Lombana en su oficio dirigido al fiscal general, Francisco Barbosa.



Luego, la magistrada expone 13 razones por las cuales pide que le devuelvan el caso, comenzando por explicar que cuando fue recusada por la defensa de Benedetti y ella rechazó esa recusación, le correspondió resolverla a la Sala de Instrucción y la ponencia para desatar ese recurso quedó en manos del magistrado César Reyes.



En el despacho de Reyes se suspendió el trámite para resolver la recusación, pero Lombana consideró que la decisión sobre desistir de llegar al fondo del asunto, es decir, el caso contra Benedetti, debía ser de ella y no de Reyes, "previo el pronunciamiento respectivo de la Sala sobre la recusación, cuya elaboración del proyecto era para lo único que estaba facultado el magistrado Reyes", señaló.



Así pues, al considerar que Reyes no tenía competencia para decidir entregar el proceso, Lombana le pidió al Fiscal devolverlo para que se resuelva la recusación pendiente. Pero además señaló que si eventualmente se estima que la remisión del caso la hizo un funcionario que sí estaba facultado, la magistrada pidió que se instaure un conflicto de competencias, que sería dirimido por la Sala Plena de la Corte Suprema, pues, para ella, el caso debe seguir en el alto tribunal.

¿Por qué pide mantener el proceso en la Corte?

El nuevo embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti Foto: Prensa Embajada en Caracas

De acuerdo con Lombana, la Corte Suprema tiene la competencia de conocer los procesos por delitos cometidos por congresistas "aun cuando cesen en el ejercicio de su cargo, siempre que aquellos tengan relación con sus funciones"; la investigación y acusación en esos casos está en cabeza de la Sala de Instrucción de la Corte, recordó.



Continuó diciendo que de manera clara el artículo 235 de la Constitución establece que el fuero de los congresistas se mantiene aún después de que dejan de ser legisladores si el cargo por el cual son procesados se relaciona directamente con su función como congresistas.



"En consecuencia, la competencia se debe mantener en cabeza de la Sala Especial de Instrucción y no en la Fiscalía General de la Nación, pues los supuestos fácticos por los cuales se investiga tienen relación directa con las funciones que desempeñaba Armando Benedetti, pues se trata del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, esto es de senador de la República entre los años 2002 y 2018", expuso Lombana.



La magistrada reiteró que los delitos —enriquecimiento y lavado de activos— se habrían consumado mientras Benedetti fue senador, instrumentalizando entonces para ello "a una de las colaboradoras de su Unidad de Trabajo Legislativo, conforme lo revela la prueba recaudada hasta el momento".

