La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Eduardo Pulgar Daza por el delito de corrupción al sufragante, por supuestamente participar en una red de compra de votos que funcionó especialmente en Maicao, La Guajira, en 2018.



La acusación revelada por EL TIEMPO contiene el detalle de varias interceptaciones telefónicas que se hicieron a Simón López Martínez, Ades Aramendis, Luis Antolínez y un hombre conocido como ‘Pito’, que fueron, según la Corte, claves en el entramado corrupto y que mencionan, además de Pulgar, al exsenador Armando Benedetti.

Son cuatro las conversaciones que mencionan a Benedetti de supuestamente haber incurrido en compra de votos razón por la cual el despacho decidió compulsar copias, el pasado 23 de junio, en su contra para que sea la misma Sala la que inicie de oficio, un nuevo contra el exsenador y exembajador y determinar allí si hay o no un delito.



¿Qué dicen las interceptaciones que involucran a Benedetti? La primera es posterior al cierre de las votaciones del 11 de marzo de 2018 entre Simón López y ‘Pito’, en las que hablan de cómo supuestamente el mismo Pulgar los “mochó” frente a recursos para la compra de votos, así como María Cristina Soto, quien fue elegida congresista en esas elecciones y que también es investigada por estos hechos en la Corte.



Allí, ‘Pito’ dice que él recibió cuatro millones por apoyar a Mauricio Gómez y que el compromiso con Pulgar habría sido de tres mil votos. Simón López, luego, dice:



“Ajá compadre, pero si no teníamos cómo hacerle una propuesta a usted, ¿para qué íbamos a tocarlo, compadre? Pero gracias a Dios todo salió bien. Nosotros salimos bien. El man (Pulgar) me llamó agradeciendo de todo lo que hicimos; a nosotros nos dieron recursos y Benedetti se gastó acá en Maicao tres veces lo que nos dieron a nosotros”.

Luego, a las 9:58 pm del 11 de marzo de 2018, López se comunicó con Luis Leonardo Antolínez quien habría sido intermediario para la entrega de la plata usada para la compra de votos. Allí, primero hablan de cómo va el conteo de votos en Maicao y luego mencionan a Benedetti.



López: En términos generales bien. Ya vamos por mil novecientos votos. ¡Un poco de votos!

Antolínez: Y sacamos la mayor votación en Maicao. Sí sí, primo…

López: Imagínate Benedetti en Maicao millón seiscientos…

Antolínez: Sacó 1400 votos.

López: y nosotros vamos por mil novecientos y pico.

Antolínez: Entonces no, primo, bien, primo.

López: Excelente.



Armando Benedetti, exembajador en Venezuela. Foto: Prensa Embajada en Caracas

Ese mismo día, Ades Aramendis y Luis Leonardo Antolínez hablan a las 10:29 de la noche cuando ya se tiene claro que Pulgar obtuvo 2811 votos en Maicao. Allí, primero dicen que en su criterio, el tema de Pulgar “lo dañó” Tina Soto cuando supuestamente les negó recursos. Y luego indican que fueron ellos los que consiguieron en Maicao “el 40 % de los votos de ella los pusimos nosotros, contándolos por Pulgar”.



Luego, mencionan el dinero que supuestamente habría dado Benedetti para comprar votos.



Aramendis: Pulgar sacó la vez pasada en el departamento 1870. Ahora está sacando 2811.

López: Con el 40 % de la plata que dio la vez pasada.

Aramendis: Ajá.

López: Benedetti dio en Maicao, solo en Maicao, 550 millones.

Aramendis: Y en Maicao quedamos en 1870

López: Imagínate, eso es un poco de votos doctor pa’ un tipo que vino una sola vez…

Los 600 millones de pesos

'No y lo que yo veo es que esta vaina de Benedetti aquí en Maicao, con 600 barras, le sacaron 1300 y pico de votos'

TWITTER

La cuarta conversación que menciona a Benedetti se dio el 12 de marzo, el día siguiente a las votaciones, entre Antolínez y López, quienes primero muestran su alivio por no estar relacionados con el allanamiento a la sede política de Aida Merlano, quien fue condenada por esos hechos.



“La allanaron, eso fue que le echaron la policía. La allanaron el domingo de las elecciones, marica, y le encontraron 260, ahí en la misma oficina donde nos reunimos con ella”, dice Antolínez. Luego este habla de la votación general de Pulgar y menciona a otros políticos.



Antolínez: ¡No!. Lleva 84 mil seiscientos. Está de cuarto en el Partido de la U. Ey, pero. Compa, ¿Sabe cuántos votos le puso (Luque) a Name?: 7000 votos en La Guajira y nosotros sacamos la mitad, 3000, sin tener gobernación ni alcaldía.

López: No y lo que yo veo es que esta vaina de Benedetti aquí en Maicao, con 600 barras, le sacaron 1300 y pico de votos.

Antolínez: Imagínate…



Ahora, la Sala de Instrucción deberá abrir de oficio una nueva pesquisa al exsenador Benedetti y determinar, con pruebas, si se cometió o un delito.

