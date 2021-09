‘Me acusan sin pruebas ni testigos’: Benedetti

Luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir indagación preliminar en su contra y otros tres senadores por el escándalo del contrato caducado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados, el senador Armando Benedetti dijo es “una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos”.



“¡Bienvenida la investigación! Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”, dijo en Twitter.



Junto a Benedetti, la Corte indagará a los también senadores Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín.



Los senadores fueron mencionados en denuncias que recibió la Sala de Instrucción por parte de diferentes veedurías.



Una de ellas fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia, RedVer.



En cuanto al senador Benedetti, la exministra de las TIC Karen Abudinen, dijo que el senador la llamó para que sugerirle que en vez de caducar el contrato, lo cediera a una firma norteamericana.



“Senador: le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas”, dijo la exministra, en su cuenta de Twitter.



Una acusación que Benedetti niega con el argumento de que él es de la oposición y, según dijo, fue uno de los denunciantes de las irregularidades en la contratación que desarrollaba el ministerio.



Benedetti también rechazó ser uno de los congresistas involucrados en escándalo del Mintic: “Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una coca-cola ni me he reunido”, dijo el congresista.



"Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se 'abudinearon' la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!", añadió en su cuenta de Twitter.



