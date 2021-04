Armando Benedetti recusó a magistrada que lo investiga

La indagatoria que el senador Armando Benedetti debía rendir este lunes ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se suspendió debido a que la defensa del congresista recusó a Cristina Lombana, la magistrada que lo investiga. La Corte le abrió una investigación formal por presunto enriquecimiento ilícito el pasado 11 de marzo.



Miguel Ángel del Río, abogado de Benedetti, explicó que recusó a Lombana el pasado viernes alegando supuesta “enemistad personal” a fin de que se separe de la investigación y el caso pase a otro magistrado de la Corte. En ese sentido, la diligencia se suspendió apenas inició mientras la magistrada se pronuncia al respecto.



Según del Río, Lombana tendría un interés adicional en procesar a Benedetti y citó el salvamento de voto que la magistrada presentó a la decisión de la Corte Suprema que le archivó una indagación por parapolítica en octubre de 2020. “La magistrada advierte la necesidad de ir a juicio (en ese caso) con elementos probatorio precarios. Ese elemento estructura la enemistad o la sensación de querer lastimar jurídicamente al senador Benedetti”, dijo.



El abogado señaló que previo a la diligencia habían pedido una suspensión, así como poder acceder al material que hace parte de la investigación para poder construir su defensa. “Se han entregado algunos cuadernos y audios pero falta un paquete importante sobre los aspectos técnicos. A partir de hoy haremos acopio de ese elemento probatorio”, agregó el jurista.



Luego de acudir a la Corte Suprema, Benedetti dio una rueda de prensa en el Congreso en la que aseguró que habría inconsistencias en el informe de policía judicial que consolida su información económica, patrimonial y financiera entre 2002 y 2018.



Según la Corte, Benedetti tiene por justificar $2.919.809.595 que no provendrían de su actividad económica como congresista, incluyendo abonos a su cuenta, giros a Elsy Mireya Pinzón, exintegrante de su UTL, y dos pagos por dos apartamentos por $562 millones.

Extracto del auto de apertura de investigación contra Armando Benedetti. Foto: EL TIEMPO

Según Benedetti, quien califica este caso como una persecución en su contra, el informe es “burdo”: “no tiene en cuenta $1.600 millones prestados por bancos, $700 millones en préstamos, $400 millones en cesantías. Confunde la plata que me dan a mí en las compañas con la personal y confunde un apartamento con el movimiento de plata en un banco, con una rumba o un viaje”, dijo.



En rueda de prensa realizada en el Congreso, Benedetti hizo un llamado público a la magistrada Lombana para que explique si sigue siendo o no integrante del Ejército Nacional. “Tiene seis proceso, lleva dos años investigándome sin tener una prueba ni testigo y no encuentra nada y abre otro radicado de la nada. Ella no me está investigando, ella está buscando un delito, algo”, dijo.



El senador aseguró que la Corte no tuvo en cuenta su incremento patrimonial y solo su salario. “Cómo es posible que ella no tenga en cuenta por ejemplo esto: la reposición de votos desde 2002 al día de hoy son más de $706 millones. Las cesantías he retirado $374 millones, por otros prestamos $725 millones, por los préstamos bancarios $.1.683 millones, por arrendamiento $160, por FEASSEC (Fondo de Empelados del Congreso) $40 mil, para u total de $3.689 millones”.



“Ella no tuvo en cuenta eso pero me lleva a una indagatoria por un incremento de $2.900 millones. Hay otro ítem que no tuvo en cuenta: la valorización del apartamento da desde 2010 al día de hoy $295 millones. No tuvo en cuenta más de $4000 millones en incremento de mi patrimonio”, aseguró.



Benedetti resaltó que en febrero de 2018, antes de que este caso pasara a la Sala de Instrucción recién creada, el magistrado que entonces llevaba el caso, Fernando Castro, hizo un análisis patrimonial que habría arrojado la inexistencia de irregularidades.



“El informe de Policía Judicial con que me investiga contiene errores que afectan toda la metodología y por lo tanto alteran todo el análisis pericial. Por ejemplo, cambió el código en la DIAN por la actividad económica que es 8411 (actividades legislativas ante la administración pública) por el 0010 que es de un asalariado. Esto lo hizo para limitar mis ingresos. Y más grave aún, por errores prácticamente infantiles en las sumas de unas cifras, se concluye que tengo dineros por justificar”, dijo.



“En 2009, sin ningún soporte, me pone un ingreso más alto para presentar que no lo declaré. En la declaración de renta para este año fueron realmente $285.106.000. Ese mismo error lo replicó en los demás años de 2003 a 2014", dijo.



"El informe supuestamente permite verificar que existe un “incremento patrimonial” en 2008, esto comparado con lo reportado en las declaraciones de renta. Y es que es muy fácil llegar a ese tipo de “conclusiones” cuando se omite, de manera sospechosa, tener en consideración las rentas exentas, la valorización del patrimonio y las ganancias ocasionales”, agregó.



