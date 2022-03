La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a ampliación de indagatoria al senador Armando Benedetti Villaneda para este viernes 1.° de abril de 2022.



Aunque el proceso contra el senador se estaba llevando por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, la nueva citación se da por el delito de lavado de activos.



El senador Benedetti cuestionó en sus redes sociales el cambio de delito.



“Hace 1 año me abrieron investigación por enriquecimiento ilícito. Como no hubo ni un testigo ni una prueba, cambian el delito sin justificación ¿eso no es persecución?”, dijo.



“No me están investigando, están buscando un delito. Llevo 7 investigaciones, 300 testigos y nada que me sueltan”, agregó.

El 10 de diciembre le solicité a la magistrada investigadora de la Corte oírme en ampliación de indagatoria una vez fueran ordenadas todas las pruebas de mi defensa. Iré a la Corte con mi defensor para revisar si ya se ordenaron mis pruebas. — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 29, 2022

La diligencia se realizará ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana.



El proceso por presunto enriquecimiento ilícito arrancó con base en el informe pericial 004 del 24 de marzo de 2020 que consolidó su información económica, patrimonial y financiera desde 2002 y que llevó a que, en marzo de 2021, se le abriera una investigación formal y fuera llamado a indagatoria.



En el expediente se indicó inicialmente que Benedetti tendría por justificar 2.919 millones de pesos que supuestamente no provendrían de su actividad económica como congresista, hechos que han sido negados rotundamente por el senador.



Según la defensa del senador, el año pasado el despacho ordenó realizar otro dictamen pericial.



Ese informe sería el número 00327-05 del 13 de septiembre de 2021, en el cual funcionarios de policía judicial realizaron una nueva búsqueda de bases de datos solicitadas a la Dian para recopilar declaraciones de renta entre 2002 y 2009 que concluyó que “no se presentaron diferencias patrimoniales por justificar”.



En febrero pasado, Benedetti envió a la Corte una carta en la que señala que se han recaudado más de 600 pruebas y en la que recordó que, desde diciembre de 2021, solicitó otras pruebas más.



