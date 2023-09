El exembajador en Venezuela y exsenador Armando Benedetti llegó a la Corte Suprema de Justicia a una diligencia de indagatoria a la que fue citado por la Sala de Instrucción, en un proceso formal que se abrió en su contra por la presunta comisión del delito de concusión.



"Vengo a responder las emboscadas judiciales que me hacen porque en su momento, dos o tres personas, se inventaron testigos y eso es lo que voy a demostrar", dijo.



Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela

Benedetti es investigado por una supuesta exigencia de dineros, en 2010, para que la Fiduprevisora les desembolsara el pago de derechos pensionales a docentes de Córdoba, específicamente de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.



El alto tribunal investiga si Benedetti supuestamente pidió dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones, para que la Fiduprevisora pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones.



A su llegada a la Corte, Benedetti dijo que esto es el resultado de una "emboscada judicial" y que los testigos que lo involucran ya se habrían retractado.

Sus respuestas sobre el caso

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela

A la salida de la diligencia en la Corte Suprema, hacia las 12:00 del día, el exsenador Benedetti aseguró a medios de comunicación dijo que en este caso se le habría ofrecido a una persona que declara en su contra a cambio de un principio de oportunidad en la Fiscalía.



"Hay dos declaraciones en donde él dice: me iban a ayudar con un principio de oportunidad y no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti. Eso fue en noviembre de 2019", dijo.



Según el exsenador, supuesta el fiscal Daniel Hernández y otro fiscal de apellido Parada le habrían pedido a esa persona que declararan en su contra. "Esa persona nunca ha declarado en contra mía", dijo.



Sobre las supuestas presiones a la Fiduprevisora, dijo: "nunca ha habido un pago a unos maestros. lo que ha habido son unos embargos. No hay pagos".

Los otros procesos contra Benedetti

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela. Corte Suprema de Justicia

Este proceso por concusión en contra de Benedetti se suma a otros que ya tiene andando en la Corte el exsenador y exembajador en Venezuela.



Por ejemplo, el exsenador tiene una indagación por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que se abrió por audios en los que él, hablando con Laura Sarabia, exjefe del Gabinete de la Presidencia de la República, del ingreso de 15.000 millones de pesos de forma irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro.



Así mismo, hay un caso por enriquecimiento ilícito de servidor público y también otro proceso por interés indebido en la celebración de contratos, por hechos asociados a la presunta desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo (Fonade).



El caso de enriquecimiento ilícito y el de Fonade los tienen la magistrada Cristina Lombana. La indagatoria en el último caso que se aplazó luego de que su defensa recusara a la jurista y presentara igualmente una denuncia en su contra y una queja disciplinaria ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.



También hay un proceso por delitos contra mecanismos de participación democrática, en el cual se indaga sobre posibles actividades ilícitas, tales como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.

El caso de posible compra de votos

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela

Ese proceso, en especial, se inició derivado de unos hallazgos probatorios que hizo la Sala de Instrucción en un proceso en contra del exsenador Eduardo Pulgar Daza en el sentido de que Benedetti habría incurrido en actos de compra de votos en 2018.



"Se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Benedetti, habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana”, dijo la Corte en ese momento.



Esto, agrega el documento, “al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao, La Guajira, de cara a las elecciones legislativas que tuviera lugar el 11 de marzo de 2018”.

Armando Benedett , ex embajador en Venezuela

Las pruebas en ese caso, son unas interceptaciones. Una, revelada por EL TIEMPO, es posterior al cierre de las votaciones del 11 de marzo de 2018 entre Simón López y ‘Pito’, en las que hablan de cómo supuestamente el mismo Eduardo Pulgar los “mochó” frente a recursos para la compra de votos, así como María Cristina Soto, quien fue elegida congresista en esas elecciones y que también es investigada por estos hechos en la Corte.



Allí, ‘Pito’ dice que él recibió cuatro millones por apoyar a Mauricio Gómez y que el compromiso con Pulgar habría sido de tres mil votos. Simón López, luego, dice:



“Ajá compadre, pero si no teníamos cómo hacerle una propuesta a usted, ¿para qué íbamos a tocarlo, compadre? Pero gracias a Dios todo salió bien. Nosotros salimos bien. El man (Pulgar) me llamó agradeciendo de todo lo que hicimos; a nosotros nos dieron recursos y Benedetti se gastó acá en Maicao tres veces lo que nos dieron a nosotros”.

Luego, a las 9:58 pm del 11 de marzo de 2018, López se comunicó con Luis Leonardo Antolínez quien habría sido intermediario para la entrega de la plata usada para la compra de votos. Allí mencionan a Benedetti.



López: En términos generales bien. Ya vamos por mil novecientos votos. ¡Un poco de votos!

Antolínez: Y sacamos la mayor votación en Maicao. Sí sí, primo…

López: Imagínate Benedetti en Maicao millón seiscientos…

Antolínez: Sacó 1400 votos.

López: y nosotros vamos por mil novecientos y pico.

Antolínez: Entonces no, primo, bien, primo.

López: Excelente.

En este proceso, se está a la espera que la Corte Suprema inicie las indagaciones previas.

