La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que ya no podía seguir cuatro investigaciones que se adelantaban en contra de Armando Benedetti una vez este asumió su rol de embajador en Venezuela, por competencia, y por eso los envió a la Fiscalía.



¿Cuáles son los casos?



(Le puede interesar: Armando Benedetti: cuatro procesos salen de la Corte y pasan a Fiscalía)

Enriquecimiento ilícito

El primero es el más sonado de todos los que enfrenta el exsenador Benedetti: un posible enriquecimiento ilícito por 2.919 millones de pesos que se inició en el despacho de la magistrada Cristina Lombana con base en un informe pericial de marzo de 2020. El excongresista siempre ha defendido su inocencia y cuestionado a la magistrada instructora a través de recusaciones.



La defensa del exsenador ha dicho que en octubre del año pasado el mismo despacho ordenó hacer otro informe pericial que habría concluido que no se presentaron diferencia patrimoniales por justificar entre 2002 y 2009. Por este caso Benedetti ya rindió indagatoria y estaba para definirse su situación jurídica. En ese estado pasa a la Fiscalía que deberá entrar a hacer labores investigativas.



(Lea: Hidroituango: Tribunal deberá decidir si admite demanda de EPM contra sanción)



Aunque el expediente está en manos de la magistrada Lombana, pasó temporalmente al magistrado Cesar Reyes quien debía definir un recurso interpuesto por la defensa del hoy embajador y quien estimó que ya la Sala de Instrucción no tenía competencia para investigarlo porque no se trata de hechos relacionados con sus funciones de congresista.



Ahora bien, derivado de este proceso, se llamó al exsenador Benedetti a indagatoria en marzo de 2022 por un nuevo delito: lavado de activos. Este expediente está en manos de la magistrada Lombana, quien también lo llamó a indagatoria por las irregularidades en Fonade. Por ahora, esos dos casos siguen en la Corte mientras la jurista define si mantiene o no la competencia para investigarlo.



(Lea: Reforma a la justicia: magistrado se declara impedido en debate en la Corte)

Centros poblados

"El interés constitucional prevalente es el que ampara el fuero propio del cargo de embajador que ha adquirido el exsenador Benedetti Villaneda, pues éste es su cargo actual": Corte FACEBOOK

TWITTER

El segundo caso tiene que ver con una denuncia que varias veedurías presentaron contra un grupo de congresistas, incluido Benedetti, por las irregularidades en el proceso de licitación de puntos digitales que hizo el Ministerio de Tecnologías de la Información con la unión temporal Centros Poblados.



En este caso, la Corte abrió una indagación preliminar en septiembre de 2021 y el mismo ya declaró la exministra de las TIC Karen Abudinen. Según Benedetti, la exfuncionaria aclaró “que yo nunca la llamé para favorecer a ninguna empresa en Centros Poblados”.



(Lea: María del Mar Pizarro: Consejo de Estado mantiene investidura de la congresista)



Ese expediente lo adelanta el magistrado Misael Castellanos quien, en auto conocido por EL TIEMPO, dijo que a los embajadores los investiga la Fiscalía y los juzga la Corte, por lo que el alto tribunal perdió la competencia para seguir con la indagación que está en etapas previas.



“En este caso, el interés constitucional prevalente es el que ampara el fuero propio del cargo de embajador que ha adquirido el exsenador Benedetti Villaneda, pues éste es su cargo actual y es la institucionalidad de su posición diplomática la que el ordenamiento jurídico salvaguarda en este momento de manera directa y no extensional. Por ello, la Sala ya no tiene competencia para adelantar esta investigación en lo que respecta a él”, dice el auto.



(Lea: 'Fracking': Corte podría pronunciarse sobre consulta a pescadores en Santander)

'Chuzadas' e injuria y calumnia

El tercer caso tiene que ver con una denuncia que en contra de Benedetti por supuesta violación ilícita de comunicaciones en un caso que está relacionado con el escándalo de 'chuzadas' que involucró al excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general (r) Humberto Guatibonza.



A Benedetti lo mencionó el coronel (r) del Ejército Jorge Humberto Salinas como un supuesto cliente de la red, interesado en 'chuzar' al abogado Jaime Lombana, así como al exfiscal Néstor Humberto Martínez. El exsenador ha negado toda relación con el caso.



(Lea: Las respuestas de Benedetti sobre las acusaciones de chuzadas)



"No se me podría pasar por la cabeza interceptar al Fiscal. Eso sería ser un mercenario, un hombre de guerra, de ejército. No se me pasaría por la cabeza nunca interceptar al hombre más importante y poderoso de este país. Al que se le ocurra hacer eso es un tonto, un imbécil, un mercenario", dijo en ese momento a W Radio.



Ese expediente estaba en indagación preliminar en el despacho del magistrado Héctor Alarcón. En esa misma etapa, pero en el despacho del magistrado César Reyes estaba un caso por injuria y calumnia contra Benedetti que también pasó a la Fiscalía y que estaría relacionado con una denuncia del exfiscal Néstor Humberto Martínez.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia