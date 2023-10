'No hay un solo testigo que declare contra mi': Benedetti tras indagatoria

En la mañana de este lunes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, adelantó una diligencia de indagatoria en contra del exsenador Armando Benedetti.



En la diligencia que demoró poco más de una hora y media, el exembajador en Venezuela indicó que la magistrada Cristina Lombana "lo regañó" después de haber presentado las razones por las había solicitado el aplazamiento de la diligencia.

“Ella tiene una animadversión contra mi”, dijo Benedetti y añadió que a la togada “le gusta jugar conmigo”.



A la salida de la Sala de Instrucción, el exsenador dijo que la magistrada lo “amenazó” con cambiar a su abogado defensor del proceso.



“Todo esto es una emboscada. No hay un solo testigo que declare en contra de mi. Todos los que están condenados por Fonade dijeron que yo no tengo nada que ver (...) Hoy me gritó (la magistrada), me regañó, ella cree que esto es un colegio”, dijo Benedetti.

La magistrada Cristina Lombana y el saliente diplomático Armando Benedetti. Foto: Cortesía Corte Suprema y Presidencia

Más temprano, antes de la diligencia, el excongresista señaló que el pasado sábado fue sometido a una operación en la que le extirparon un pólipo cancerígeno.



“Por esa razón pedí a la magistrada Lombana que se aplazara la diligencia y lo hizo de viernes a lunes, cuando todavía me encuentro convaleciente”, dijo Benedetti.



El exembajador manifestó que el pólipo cancerígeno era de cinco centímetros y señaló que la magistrada Cristina Lombana no le permitió su recuperación de manera adecuada. “Ella tiene un delirio furioso contra mí y, además, amenazó con quitarme a mi abogado”, escribió en X.

La semana pasada la Corte Suprema anunció la indagatoria al exsenador en el marco de la investigación que se sigue en su contra por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, por su supuesta intervención en la contratación de Fonade, entre otras entidades.



La citación del embajador se conoció un día después de que la misma Corte anunció la aceptación de una de las cinco recusaciones que presentó en contra del despacho de la magistrada Cristina Lombana.

El sábado me extirparon un pólipo cancerígeno. Por esa razón pedí a la Magistrada Lombana que se aplazara la diligencia y lo hizo de viernes a lunes, cuando todavía me encuentro convaleciente. Ella tiene un delirio furioso contra mi y, además, amenazó con quitarme a mi abogado. pic.twitter.com/I6Uf2uMbJi — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 30, 2023

El caso Fonade, por el que fue llamado Benedetti, se relaciona con la supuesta participación de varios congresistas en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas.



Este expediente se remite a una denuncia que hace varios años presentó el abogado Jaime Lombana Villalba quien asegura que Benedetti habría intervenido en hechos supuestamente irregulares para favorecer a la empresa Simetric con la expedición de una Ley, así como en otros hechos que involucrarían a la Fiduprevisora, el Sena, el fondo Nacional del Ahorro, entre otros.

