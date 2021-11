Armando Benedetti dice que medidas sobre sus bienes afectan sus derechos

El senador Armando Benedetti le envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, denunciando una serie de presuntas irregularidades que se estarían presentado en el proceso penal que avanza en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y en el cual se hizo una compulsa de copias a la Fiscalía que originó el proceso mediante el cual el ente investigador le dictó medidas cautelares a algunos de sus bienes.



En la misiva, Benedetti reprocha que se haya dado la compulsa de copas antes de que se haya resuelto su situación jurídica en la Sala de Instrucción de la Corte y señaló que las medidas cautelares dictadas “trastoca(n) el carácter real-patrimonial de la acción de Extinción de Dominio, impregnándole un evidente carácter personal, en mi contra”.



“Su argumentación se concentra y se dirige a reprochar mi conducta en lugar de verificar la procedencia o destinación ilícita de los bienes, lo cual denota una argumentación tendenciosa que minimiza la falta de fundamentos fácticos y jurídicos. Sin importar ello, en un tiempo récord se profiere una decisión afectando bienes de mi propiedad, sin un análisis probatorio riguroso”, dice la carta.



En la misiva, Benedetti afirma que “contrariando las más elementales garantías y principios procesales, se construye una decisión sin tener en cuenta un abundante material probatorio que me favorece y aclaran la procedencia lícita de todos mis bienes, pero el Fiscal nada dice al respecto pretendiendo hacer incurrir en error a los Jueces de la República”.

“Aunado a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación cuestiona la procedencia de los bienes de mi propiedad y afirma irresponsablemente que estos provienen de actividades ilícitas, a pesar de que dichas aseveraciones única y exclusivamente se sustentan en una denuncia, es decir, en declaraciones de particulares”, agregó.



Según Benedetti, “resulta peligroso que el Ente Investigador soporte un proceso únicamente en manifestaciones de particulares, máxime cuando éstas se realizan en contra de un Senador quien por su labor se encuentra expuesto a contiendas e intereses políticos los cuales suelen valerse de instrumentos legales, como la acción de extinción de dominio, para tomar represalias por su actividad política”.



Para el senador, de esta forma, “se contagia a la Administración de Justicia impregnándola de un interés más político que jurídico”.



Benedetti dijo que es su interés, como ciudadano y como Congresista “poner en conocimiento una situación que está generando daños irreparables, no solo patrimonial sino moralmente”.



“Con decisiones así se atenta contra la dignidad del cargo y de las instituciones, se quiebra la independencia y la autonomía de un funcionario de oposición, para que no pueda ejercer las labores que me han sido encomendadas, sin ser afectado por interferencias indebidas provenientes de intereses extra jurídicos”, dijo.



