La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente una tutela que presentó el senador Armando Benedetti, en la que pedía que se le ordenara a la Sala de Instrucción de ese mismo tribunal que agilizara el proceso penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.



Benedetti, a quien la Sala de Instrucción ya escuchó en indagatoria, pedía vía tutela que se ordenaran varias pruebas testimoniales, así como que se pronunciara sobre una solicitud de nulidad que presentó contra varios informes de policía judicial.



Al estudiar la tutela, la Sala Civil dijo que el recurso es improcedente y que esa no es la vía para pedir que se resuelvan peticiones que son del seno del proceso penal y que están para ser atendidas y resueltas por la Sala de Instrucción.



“La falta de pronunciamiento del actor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de la propia dirección del proceso penal y de la necesidad de evacuar asuntos que el mismo censor ha impulsado dentro del comentado caso, lo que descarta en este específico evento acceder a la protección suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situación”, dice la tutela.



El alto tribunal precisó que en los hechos narrados por Benedetti no hay elementos que permitan indicar que se está ante un perjuicio irremediable que haga necesario un pronunciamiento de tutela.



El caso contra el senador Benedetti se encuentra a la espera de la Sala de Instrucción resuelva las peticiones probatorias que este presentó y, de fondo, que se resuelva su situación jurídica.



Esa tutela fue por el abogado Miguel Ángel del Río quien renunció a la defensa del senador Benedetti el 22 de noviembre pasado. Ahora la defensa la realizará el abogado Édgar Saavedra Rojas quien anunció que no impugnará la decisión ya que comparte las razones de la Corte.



Benedetti es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito de 2.919 millones de pesos que supuestamente no provendrían de su actividad económica como congresista, hechos que el senador niega rotundamente.

