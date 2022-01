La Corte Suprema de Justicia le hizo un llamado de atención a la Fiscalía en medio del proceso de extinción de dominio que avanza en contra del senador Armando Benedetti y por el cual uno de sus apartamento fue ocupado.



Al estudiar una tutela, la Corte exhortó a la Fiscalía Trece Especializada de Extinción de Dominio para que, con independencia de si mantiene o no las medidas cautelares, "en la expedición de futuros actos a su cargo haga uso de un lenguaje compatible con la naturaleza patrimonial de la acción de extinción del derecho de dominio y, en consecuencia, se abstenga de proferir afirmaciones que impliquen atribución de responsabilidad penal a los individuos, sin que se cuente con el respaldo para ello".

En la tutela, la defensa de Benedetti alegó que la Fiscalía le vulneró sus derechos en el marco de sus actuaciones en la ejecución de las medidas cautelares ordenadas mediante Resolución del 13 de octubre de 2021, y pedía que cesaran los supuestos actos intimidatorios en su contra.



Según la Corte, en algunas de los escritos de la Fiscalía mencionada pareciera darse por sentado a responsabilidad de Benedetti como una en la que afirmó que este faltó a a sus deberes constitucionales y legales, "abusando de sus funciones en detrimento del erario público, traicionando la confianza depositada por sus electores".



El alto tribunal dijo que este tipo de apreciaciones, "desborda(n) la naturaleza patrimonial de la acción extintiva, pues si bien es cierto en ella no se aplica la presunción de inocencia propia de la actuación penal; también lo es que precisamente por no ser escenario donde se debate la responsabilidad penal de las personas, al ente investigador no le está dado elaborar juicios de valor sobre la misma, cuando no existe una sentencia ejecutoriada que así lo convalide".

Al estudiar el recurso, en primera instancia, el 18 de diciembre de 2021, la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela pero exhortó a las autoridades a que extremen las medidas para evitar la filtración de la documentación reservada en el caso.



La decisión fue impugnada por Benedetti quien además reprochó medidas alrededor del apartamento por parte de la Fiscalía y la SAE. En segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también rechazó la tutela al estimar que este no es el recurso procedente para controvertir los fundamentos fácticos, jurídicos y general el conjunto de razonamientos que sustentaron la imposición de medidas cautelares de parte de la Fiscalía.



"Benedetti Villaneda tiene la posibilidad de solicitar el control de legalidad de la medida cautelar ante el juez especializado de extinción de dominio, y de esta forma rebatir su contenido general, para lo cual puede exponer reparos frente a las aseveraciones en ella exhibida, tal y como lo hizo en esta tutela", dice el fallo de 30 páginas.

Hubo exceso en el procedimiento

Aunque rechazó la tutela, la Sala Penal dijo que, como alegó Benedetti, no era necesario de parte de la Fiscalía en el procedimiento realizado en el apartamento, llevar 15 integrantes del Ejército, armados, acompañado de cinco funcionarios del CTI.



"El involucrado en la diligencia, esto es, el accionante Armando Alberto Benedetti Villaneda - y su familia -, es una persona con un grado de exposición pública por su calidad de senador y desarrolla sus funciones en el Congreso de la República, por lo que tampoco es dable colegir que por sus características particulares resultaba necesario, proporcional y razonable el despliegue militar evidenciado en este caso".



"En ese orden, derechos como el debido proceso que revisten todas las actuaciones judiciales y administrativas de las autoridades públicas y la dignidad humana, pudieron

estar en riesgo en el desarrollo de la diligencia ya referida. Sin embargo, tal y como lo refirió el Tribunal de primera instancia, lo enunciado corresponde a eventos acaecidos en el pasado, que a lo sumo alcanzarían la naturaleza de daño consumado", dice el fallo.



"La Sala destaca que si bien la fuerza pública tiene a su cargo el acompañamiento judicial a las operaciones por parte de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., el mismo debe estar mediado por criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad", dijo el alto tribunal.



"Para establecer este punto, pueden resultar útiles factores como la naturaleza de la actuación a ejecutar, el orden público del lugar de la diligencia, las condiciones particulares de los sujetos vinculados, u otras condiciones sociales que puedan alterar el normal desarrollo de la actividad y a su vez hagan necesaria la intervención de la Fuerza Pública", agregó la Corte.



"La Sala no pierde de vista que en el caso concreto se trató de la materialización de una medida cautelar que por el momento únicamente comprendía la notificación de la cautela, según lo informado en el escrito de tutela y por los accionados. Asimismo, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en una zona respecto de la cual no obraba informe sobre la alteración del orden público, o por lo menos en la tutela no se dio cuenta de la existencia del mismo, lo que en principio tampoco lleva a suponer la necesidad del acompañamiento del cuerpo militar", precisó.

