La ampliación de indagatoria de Armando Benedetti será el 5 de agosto

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fijó para el 5 de agosto la ampliación de indagatoria que solicitó el senador Armando Benedetti, quien es investigado por el alto tribunal por presunto enriquecimiento ilícito.



La diligencia la había pedido la defensa del senador, que encabeza el abogado Miguel Ángel del Río, para controvertir el informe pericial 004 del 24 de marzo de 2020 que fue usado por el alto tribunal para abrirle investigación formal en marzo pasado.



Ese informe consolidó la información económica, patrimonial y financiera desde 2002 y allí se indicó que Benedetti debe justificar 2.919 millones de pesos que supuestamente no provendrían de su actividad económica como congresista.



Tanto Benedetti como su abogado aseguran que ese informe tiene inconsistencias, por lo que hicieron llegar a la Corte un dictamen de 85 páginas con el que buscan controvertirlo.



“No se tuvieron en cuenta los ingresos por cesantías del senador, no se tuvo en cuenta la venta de un bien inmueble por parte del senador. Se confundieron, además, dineros de la campaña política con dineros de sus cuentas personales. No se tuvieron en cuenta préstamos de entidades bancarias que ingresaron al torrente financiero del senador”, ha dicho el abogado Del Río.



En la diligencia, la defensa busca desvirtuar cada uno de los aspectos de la información con la que la Corte Suprema abrió la investigación formal. Además, presentarán una objeción por error grave contra el citado informe.



El caso en la Corte inició por la compra de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá por 1.600 millones de pesos, bien que fue adquirido por Ruby Corredor a la Dirección Nacional de Estupefacientes en octubre de 2010.



Según la Corte, el apartamento pasó a manos de Benedetti ese mismo año y este, a su vez, constituyó una hipoteca con un banco por dicho monto. De los 1.600 millones de pesos, la mujer recibió 1.081 millones de pesos. Según la Corte, se desconoce cómo se pagaron los 519 millones de pesos restantes.



La investigación también rastreó el movimiento de unos 465.000 dólares que realizó, entre 2010 y 2017, Elsy Mireya Pinzón Barrera. Ella, a su vez, habría realizado giros a nombre de su exjefe por un valor de 780 millones de pesos.



El informe también cuestiona el pago de 562 millones de pesos por bienes del senador, uno de los cuales correspondería al apartamento comprado a la DNE.



En contraparte, la defensa de Benedetti asegura que el informe no tuvo en cuenta 1.600 millones de pesos prestados por bancos, ni 400 millones de pesos en cesantías, ni el sueldo del 2017.

