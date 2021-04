Indagatoria de Armando Benedetti será el 23 de abril

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo 23 de abril la indagatoria a la que fue citado el senador Armando Benedetti, quien fue formalmente vinculado a una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La diligencia se realizará de forma presencial ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana.



La Corte Suprema investiga un presunto incremento irregular de su patrimonio en $3.000 millones durante los últimos 20 años. “Los medios de prueba allegados a la investigación previa indican, que durante el tiempo que Armando Benedetti ha fungido como Congresista, particularmente entre los años 2002 y 2018, su patrimonio económico se ha acrecentado, sin que ello provenga de la remuneración que percibe en su condición de miembro del Congreso”, señaló la Corte.



En el auto de apertura de investigación, la magistrada señaló que “el estudio patrimonial, financiero y económico realizado devela información sobre abonos a sus cuentas bancarias que no provienen de su actividad económica, a la vez que ha comprado bienes inmuebles con dineros cuya procedencia no ha sido posible identificar”.



“El estudio también refleja, que los recursos utilizados para el pago de sus tarjetas de crédito no guardan consonancia con los ingresos salariales como congresista, siendo ésta, única actividad económica reportada. Adicionalmente, a su excónyugue Jaifa Mezher y a su hijo le fueron girados recursos por un mayor valor a los consignados”, señaló la Corte.



El informe financiero N. 004 del 24 de marzo de 2020 afirma que Benedetti “tiene por justificar $2.919.809.595 que no provienen de su actividad económica”. En concreto, $583 millones de abono a su cuenta que no provendrían de su actividad económica, $993 millones de pagos de tarjetas de créditos; giros por $780 millones a Elsy Mireya Pinzón y dos pagos realizados por dos apartamentos por $562 millones.



El senador Benedetti cuestionó en su momento la apertura de investigación, en cabeza de Cristina Lombana. “Esta señora lanza el globo de una investigación formal pero no da fecha para indagatoria. Esto es mucho show y poca estructura (…) "No es casual que Cristina Lombana haya investigado sin una prueba y sin un testigo a más de 200 personas cercanas a mí. Ha llamado a 100 testigos y ninguno ha hablado en mi contra. Desde hace más de dos años he denunciado la persecución de esta señora. La voy a recusar", dijo.​

La Sala de Instrucción ordenó escuchar la declaración de Elsa Mireya Pinzón, Ruby Corredor Ruiz, Helena Ortíz Martínez y Sandra Ortíz Martínez. Y solicitó información detallada sobre una cuenta bancaria en Estados Unidos del senador, entre otras pruebas.

