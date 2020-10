Razones de Fiscalía y Procuraduría para pedir confirmar pena de Arias

Por considerar que el proceso y la condena fueron ajustadas a la ley, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía General le pidieron a la Corte Suprema confirmar la condena contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva.



El exfuncionario fue condenado en 2014, en única instancia, a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) y los millonarios subsidios de riego que, aunque eran para cultivadores, terminaron en manos de distinguidas familias y grupos económicos.



Luego de una decisión de la Corte Constitución, la Corte Suprema está revisando la impugnación de la condena del exministro del gobierno de Álvaro Uribe.

En su escrito dirigido al alto tribunal, de 245 páginas, la Fiscalía indicó que las pruebas y testimonios en el caso muestran la culpabilidad de Arias en el manejo irregular de los subsidios de riego.



Y sobre la pena de 17 años, una de las más altas impuestas contra un alto funcionario del gobierno por un caso de corrupción, el ente acusador expresó que "no existe falta de motivación" para imponerla, teniendo en cuenta la gravedad de las conductas, la pluralidad de delitos y la posición social y en el Estado del procesado.



Para la Fiscalía, el fallo cuenta con pruebas completas que permiten concluir que Arias "actuó dolosamente en la comisión de las conductas delictivas por las que fue condenado, y por tal motivo no debe acogerse la solicitud de la defensa".



Además, el ente investigador señaló que, contrario a lo que sostuvo la defensa del exfuncionario, se comprobó plenamente que este trató de evitar que los beneficiarios de AIS colaboraran con la Fiscalía.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en un concepto de 29 páginas, consignó las razones por las que cree que se debe confirmar la condena, aunque pidió revisar la dosificación de la pena.



El órgano de control se refirió a cada uno de los delitos por los que Arias fue condenado, así, frente al de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, expresó los tres convenios -que buscaban implementar el programa AIS- firmados con contratación directa por los que fue procesado el exministro no podían contratarse de esa forma.



También cuestionó que la forma como se construyeron los términos de referencia facilitó no sólo la apropiación de mayor cantidad de recursos por parte de familias y grupos económicos, sino que estos pudieran acceder a los mismos varias veces sin límite u obtener recalificaciones de proyectos que no cumplían con los requisitos.

Sobre el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, la Procuraduría expresó que la apropiación de recursos públicos fue posible gracias a las irregularidades que se cometieron desde el trámite y celebración de los tres convenios, "irregularidades que son atribuibles a Arias Leiva, las cuales se impulsaron al otorgar una naturaleza que no correspondía a dichos negocios jurídicos para facilitar e inducir la selección del instituto contratista", se lee en el concepto.



Sin embargo, al considerar que en el escrito de acusación de Arias presentado por la Fiscalía no se incluyó una norma de agravación punitiva que sí fue tenida en cuenta por la Corte Suprema en la condena, el Ministerio Público consideró que hubo una vulneración del principio de congruencia por lo que se sobrepasaron "los límites de la función del juzgador, en desmedro del procesado porque agravó su situación con una pena mayor injustificada".



Por ello, si bien la Procuraduría pidió a la Corte confirmar la sentencia, solicitó a la Corte revisar la dosificación de la pena en lo relacionado con el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

