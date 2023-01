La Procuraduría General le solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que absuelva a la exrepresentante a la Cámara de Putumayo Argenis Velásquez, quien fue a juicio por presuntamente exigir a una de las integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que le entregara la mitad de su sueldo a su entonces esposo Edwin Chávez Jojoa.



En audiencia de alegatos de conclusión, la procuradora delegada Martha Luz Reyes aseguró que algunos de los testimonios que se escucharon en el juicio no son creíbles por lo que, ante la duda, Velásquez debería ser absuelta.



El testimonio de la víctima

Argenis Velásquez fue acusada a finales de 2021 por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que la entonces representante sería responsable de la conducta señalada porque, en coparticipación con su pareja, formuló exigencias indebidas de dinero a Nohora Mercedes Rojas Benavides. Fueron 3’200.000 pesos mensuales, para un total de 25’600.000 pesos.



Rojas declaró ante las autoridades señalando: “me pidieron un valor determinado de mi sueldo hasta que no quise más. Lo hacía a través de su esposo. Él me decía: ‘Me trajo los documentos’. Y yo le entregaba en sobre sellado en diferentes sitios de la ciudad”.



Según la acusación, Velásquez conocía a Rojas desde 2014 y le dio trabajo en el Congreso en donde trabajó efectivamente entre marzo de 2016 y febrero de 2017 como asesora en temas de mujeres, niños y jóvenes.



“Me dijo que ella veía pues en mí la persona adecuada por mi experiencia, por mi preparación académica y por mi visión social”, declaró Rojas quien dijo que la petición de dinero le sorprendió pero que no tenía más opción que darlo.



Lo que dijo la Procuraduría

Juicio a Argenis Velásquez Foto: EL TIEMPO

Ante la Sala de Primera Instancia, la delegada de la Procuraduría puso en duda el testimonio de Rojas al indicar que esta solo reclamó cuando la declararon insubsistente. “No hay en su testimonio una afirmación contundente a través de la cual le haya encarado para reclamarle sobre esa exigencia de dinero indebida”, dijo.



“Esta era consciente de que la exigencia de dinero era indebida y la consideraba ilícita. Luego, la pregunta que debe hacerse es por qué razón no dejó alguna evidencia o prueba que pudiera evidenciar el indebido constreñimiento o la entrega el dinero que mes a mes efectuó durante parte de 2016 o por qué razón no denunció ese hecho a fin de contrarrestar ese tipo de conductas que la testigo reprochaba severamente”, dijo.



Para la delegada de la Procuraduría, la víctima debió denunciar lo que pasaba y aunque Rojas dijo que decidió dejar de hacer la entrega de su sueldo, para la funcionaria del Ministerio Público todo esto “merma la credibilidad teniendo en cuenta que la declaratoria de insusbistencia se produjo solo hasta enero de 2017”.

"Si los hechos sucedieron tal como los menciona la señora Benavides, ¿por qué razón su retiro no se generó de manera inmediata a la negativa de seguir dando el dinero exigido, esto es en el mes de octubre, sino que se hizo unos meses después?", agregó.



La delegada de la Procuraduría dijo que en este caso cabe la posibilidad de sugerir como hipótesis alternativa que el testimonio de Rojas guarda correspondencia con una cultura vindicativa teniendo en cuenta que fue declarada insubstente, sintiéndose defraudada porque esperaba su continuidad en el cargo como compensación a la ayuda que brindó para la elección de Velásquez".



La funcionaria aseguró que, además, no habría pruebas suficientes en el expediente para declarar que estos hechos sucedieron, más allá de toda duda.

