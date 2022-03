En enero del 2021, la Corte Constitucional pidió investigar por irrespeto a Natalia Bernal Cano, una abogada que ha demandado varias veces que se prohíba el aborto en Colombia, por sus repetidas demandas y múltiples correos, recusaciones, nulidades en otras demandas que no tienen que ver con las suyas, y hasta videos y fotos que había enviado al alto tribunal insistentemente.



Sin embargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó esa petición, al considerar que no hay motivos para investigar a Bernal, quien es doctora en derecho de la Universidad La Sorbona, de Francia.



En un documento fechado el 2 de marzo pasado, la Comisión de Disciplina reseña que se instaló una audiencia y la magistrada que tenía asignado el proceso, Elka Vanegas, resolvió "ordenar la terminación del proceso a favor de la abogada disciplinada".



Decisión que se notificó en estados, con la cual estuvo de acuerdo la Procuraduría, y ante la cual no se presentaron recursos de ningún tipo.



Al respecto, Bernal manifestó: "Se confirmó oficialmente que yo no presenté irrespetos sino denuncias legítimas".



Bernal insistió en que la Corte, a su modo de ver, debe tumbar la decisión de negarle las peticiones de nulidad que ella presentó contra los fallos que no concedieron sus demandas para prohibir el aborto.

