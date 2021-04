Archivan caso a Petro por piloto de vagones exclusivos para mujeres

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación preliminar que adelantaba en contra del senador Gustavo Petro Urrego. Se trata de una denuncia que cursaba en su contra por haber propuesto un piloto de uso de vagones exclusivos para mujeres en Transmilenio, cuando se desempeñó como alcalde Mayor de Bogotá, entre 2012-2015.



Por dicho plan piloto, que buscaba prevenir y acosos a mujeres en el transporte público, Petro fue denunciado por actos de discriminación. La denuncia decía que esa destinación exclusiva era una "vulneración irrazonable del derecho a la igualdad de los hombres", que afectaba el acceso al servicio de transporte a los hombres.



La denuncia agregaba que el uso exclusivo de algunos vagones para mujeres implicaba que los hombres se sometieran a largas filas, así como darle "prebendas" a las mujeres. La Sala de Instrucción del alto tirbunal decidió desestimar la denuncia.



La Corte dijo que los hechos denunciados "no encuentra encuadramiento típico en el delito de actos de discriminación previsto en el artículo 134 A del Código Penal, pues de ninguna manera podría admitirse que la política pública centrada en permitir el uso exclusivo de un vagón del articulado para mujeres, implique materialmente impedir o restringir a los hombres el ejercicio de un derecho por razones de sexo".



La Sala de Instrucción explicó que la medida no afectaba a los hombres ya que estos podían acceder al servicio plenamente, sino que por una puerta distinta. En un comunicado, la Corte dijo que ese piloto era una propuesta discrecional y no obligatoria.



"Las regulaciones sobre el tema contemplaron que las mujeres tendrían la opción de escoger libremente si continuaban accediendo al servicio por la puerta de los hombres con lo cual era fácil concluir que para las mujeres se trataba de una medida estrictamente discrecional encaminada a prevenir conductas que de acuerdo con las estadísticas policiales y denuncias se venían registrando con frecuencia en ese contexto", dijo la Corte en el comunicado.



En ese sentido, el alto tribunal consideró que la propuesta era una "acción afirmativa o mecanismo de discriminación positiva constitucionalmente admitido, y de carácter temporal, a favor de las mujeres, como grupo que por circunstancias especiales se encontraba en situación de mayor vulnerabilidad durante el uso del transporte público Transmilenio".



La Corte dijo que la medida, que fue adoptada por tres meses durante la administración de Petro Urrego, no es un actos de discriminación. Y señaló que "el derecho penal no puede erigirse en mecanismo admisible para criminalizar las políticas públicas, pues tal ámbito de controversia debe estar ubicado en otros escenarios, desde luego distintos al que deriva del ejercicio de la acción penal".



