El pasado 13 de enero el Gobierno tomó la decisión final de retirar a Indira Barrios como gobernadora de Arauca luego de confirmar que la mujer viajó a México entre el 16 y el 21 de octubre de 2022, sin autorización para ello, incurriendo en abandono del cargo. La abogada presentó ahora una tutela diciendo que le fueron vulnerados sus derechos que acaba de ser admitida para estudio por el Consejo de Estado.



(Lea: Dictan otra condena a la alcaldía de Bello por tragedia de 2010 en La Gabriela)



El caso quedó en manos de la magistrada Rocío Araújo de la Sección Quinta del alto tribunal que no acogió la pretensión de Barrios de suspender los decretos que oficializaron su salida del ente territorial.



(Lea: Condenan a exmagistrado de Justicia y Paz por recibir soborno de exparamilitar)

La defensa de Barrios argumentó en la tutela que procedimiento administrativo de abandono de cargo que se realizó en su contra fue vulneratorio del debido proceso y a la defensa, porque el Presidente de la República y el Ministro del Interior no se habrían pronunciado sobre algunas pruebas que ella solicitó.



El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Alfonso Prada, aparecen firmaron el decreto 2593 del 23 de diciembre de 2022 y el decreto 0033 del 12 de enero de 2023 que oficializaron la salida del cargo de Barrios, que asegura, entre otros, que los Gobernadores se pueden decretar sus propias licencias.



(Lea: ¿Qué pasa si reenvía fotos íntimas por WhatsApp? La Corte responde)



La tutela y un escrito de adición a la misma afirman que habría un concepto de la Procuraduría General que les permite tomar esas decisiones a los Gobernadores y que “la Ley 2200 de 2022 solo exige a los Gobernadores tramitar autorización y la concesión de permiso y licencia remunerada ante el Ministerio del Interior cuando estos requieran salir del país en los términos de una misión oficial exclusivamente, no cuando se trata de permisos o licencias ordinarias para salir del país en asuntos que no constituyen o implican una misión oficial”.

“(…) El proceso no observó ni garantizó el debido proceso que debe reputarse del mismo, el derecho de defensa de la suscrita al negarle la totalidad de las pruebas, omitiendo pronunciarse frente a varias de las solicitadas, y al deslegitimar, sin justificación procedente y aplicable, el precedente administrativo fijado por la Procuraduría General de la Nación de forma previa que establecía que la declaratoria de abandono del cargo solo era procedente cuando se tratase de una misión oficial, más no en otros supuestos”, dice el documento.



(Lea: Condenan al Ejército por caso del sargento Erazo, quien sobrevivió a secuestro)



Barrios asegura que si bien esos decretos se pueden demandar, lo que procede es una tutela “dada la importancia del cargo, el tiempo que le resta para culminar el periodo constitucional para el cual fue designada”, por lo que pide que se vuelva a realizar el proceso sancionatorio con las garantías que alega que no tuvo.

justicia@eltiempo.com

@AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia