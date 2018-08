Aplazan indagatorias a Uribe y Prada mientras se resuelve recusación

La Corte Suprema de Justicia decidió aplazar las indagatorias al expresidente Álvaro Uribe y el representante Hernán Prada debido a que no se ha resuelto la recusación presentada por Uribe contra los integrantes de la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, y por la cual se suspendió la actuación procesal.



Esto a pesar de que el expresidente anunció hace varios días en sus redes sociales de que desistiría de su recusación y de que los magistrados que lo investigan respondieran que no aceptaban la misma.Hasta este jueves, el documento con el desistimiento de la recusación de Uribe no había llegado a la Corte.

Las indagatorias a Uribe y Prada estaban programadas para los próximos lunes 3 y martes 4 de septiembre, respectivamente.



El Alto Tribunal mantendrá suspendidas las actuaciones dentro de la investigación penal abierta por los delitos de soborno y fraude procesal contra el senador Uribe y el representante Prada.



Esta actuación se inició luego de que la Corte determinara cerrar una investigación contra el senador Iván Cepeda, a quien Uribe había señalado de manipular testigos en su contra. En ese momento la Corte indicó que los hallazgos, contrarios a indicar que Cepeda manipuló testigos, eran suficientes para investigar a Uribe por esos mismos hechos.



Tan pronto se resuelvan los cuestionamientos de la defensa del senador Uribe por parte de tres magistrados distintos a los recusados (los de la Sala de Instrucción 3), los magistrados en quienes recaiga la competencia para continuar la investigación deberán responder a otras dos peticiones: una de nulidad del proceso formulada por el representante Prada y, otra, de reconocimiento como parte civil, presentada por el senador Iván Cepeda Castro.



Por otro lado, la Corte indició que la Sala de Casación Penal terminó esta semana la entrega de todo el material probatorio recaudado a los abogados de los dos congresistas, tras recibir de la Fiscalía los registros de audio y los últimos informes de las interceptaciones telefónicas.

