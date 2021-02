Tras rectificación, Corte Suprema aplazó indagatoria a Ernesto Macías

Con el propósito de evaluar los alcances de la retractación que públicamente hizo Ernesto Macías, la Corte Suprema de Justicia aplazó la indagatoria a la que lo había citado este viernes, tras ser denunciado por injuria.



Macías, senador del Centro Democrático, le había dicho "borracho" a quien también era miembro de ese partido Juan Carlos Vélez Uribe.

(Lea también: Ernesto Macías se retracta de decirle borracho a Juan Carlos Vélez)

Esas declaraciones de Macías contra Vélez se dieron en el 2016, cuando el "no" ganó en el plebiscito que se hizo sobre el acuerdo de paz con las Farc. En su momento, Vélez dijo en entrevistas que la estrategia del uribismo para la victoria del no se basó en que "la gente saliera a votar verraca".



Sus explicaciones mostraban una presunta manipulación del uribismo, por lo que no fueron muy bien recibidas, por lo que meses más tarde Ernesto Macías dijo que Vélez no dio esas declaraciones conscientemente y que estaba borracho al dar la entrevista.

(Le puede interesar: La pelea entre dos uribistas que llega a la Corte Suprema)

Por haberlo llamado borracho, Vélez denunció a Macías por injuria y calumnia.



El proceso estuvo hasta el pasado primero de febrero en etapa de conciliación -para evitar un proceso penal- ante la Corte Suprema y, como eso no se logró, Macías había sido llamado a indagatoria por injuria -archivo el proceso por calumnia-.



Luego de la indagatoria lo que seguiría es que el alto tribunal defina la situación jurídica de Macías y establezca si continúa el proceso en su contra, pero como por ahora se suspendió esa diligencia, habrá que esperar cuál será el próximo paso de la Corte.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com