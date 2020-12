Anulan sanción fiscal contra Sociedad Colombiana de Arquitectos

El Consejo de Estado anuló el fallo por el cual la Contraloría condenó a la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) a pagar 545 millones de pesos y a una inhabilidad de 5 años por un supuesto detrimento patrimonial.



La Contraloría los había condenado por un supuesto detrimento patrimonial originado en un contrato de consultoría, en el cual la SCA debía hacer un concurso arquitectónico para una obra de 13.000 millones de pesos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que estaba a cargo de la Aeronáutica Civil. La alta corte determinó que el organismo de control no demostró la ocurrencia de dicho detrimento patrimonial.

A juicio de la Contraloría, la manera como se pactó el valor de los honorarios a favor de la consultora, la SCA, se dio bajo la aplicación indebida de las normas que rigen este tipo de procesos, pues se incluyó un factor multiplicador en el valor de la consultoría equivalente al 1.5 de los gastos operativos, un criterio que, según el organismo de control, no era aplicable para este caso.



Como la SCA no estaba conforme con el fallo de la Contraloría, interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho buscando recuperar los dineros que hubiera tenido que pagar por cuenta de la sanción, que se le habilitara para contratar con el Estado, y también pedía una indemnización por daños morales causados a raíz del fallo fiscal.



En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial del fallo fiscal y sostuvo que la fórmula que se aplicó para tasar el valor del contrato fue más beneficioso para la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y menos oneroso para el erario. En criterio del organismo judicial, la Contraloría no probó el supuesto detrimento patrimonial.

Aunque el Tribunal negó la reparación de casi 3.000 millones de pesos que la Sociedad exigía para cubrir los dineros que supuestamente habría dejado de percibir por la inhabilidad de 5 años, y la reparación de 500 millones de pesos, el Tribunal ordenó devolver los dineros efectivamente pagados por la sancionada en el marco de la multa por 545 millones de pesos que se le impuso.



No obstante, la Contraloría apeló sosteniendo que el daño patrimonial sí fue demostrado en el proceso fiscal, pues la sanción no obedeció a que la SCA aplicara una norma en desuso sino a que el contrato de consultoría terminó costando 150 por ciento más de lo que debía costar. Adujo que al aplicar un efecto multiplicador en el costo de la consultoría, que no correspondía, se generaron honorarios injustificados. Aclaró que el mencionado efecto multiplicador solo es viable frente a resultados inciertos de la consultoría, lo cual no ocurría en este caso.

Pero en segunda instancia el Consejo de Estado negó la apelación de la Contraloría y ratificó la nulidad de la sanción, al concluir que el órgano de control no demostró la ocurrencia del daño patrimonial para las arcas del Estado.



Advirtió que la fórmula que se aplicó dio lugar a que el contrato de consultoría costara poco más de 736 millones de pesos. Si se hubieran aplicado las normas sobre concursos de la SCA, el cual correspondía al 15 por ciento del valor del honorario básico del proyecto, el contrato hubiera superado los 1.900 millones de pesos. Esto demuestra que la forma como se calcularon los honorarios para la consultora fueron más beneficiosos para el erario, concluyó la alta corte.

