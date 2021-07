Anulan preclusión de caso contra Ordóñez y deberá haber nueva decisión

Por haberle precluido una investigación a Alejandro Ordóñez por razones distintas a las que alegó la Fiscalía, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia deberá volver a estudiar esa solicitud del ente acusador y tomar una nueva decisión, que de todas formas será en el mismo sentido.



Así lo ordenó la Sala Penal del mismo alto tribunal, que anuló la decisión del 22 de julio de 2019 con la que la Sala de Primera Instancia le había cerrado la investigación al exprocurador general Ordóñez.

El caso se relaciona con una investigación por calumnia que se abrió al exjefe del Ministerio Público por manifestaciones que hizo sobre la exsenadora Piedad Córdoba, a quien destituyó e inhabilitó por 18 años en 2010. Esa decisión de Ordóñez como procurador se sustentó en que, sostuvo en su fallo la Procuraduría, estaba probado que la exsenadora colaboró y promovió a las Farc.



Ese fallo disciplinario fue anulado por el Consejo de Estado en 2016, pero en entrevistas posteriores, el exprocurador sostuvo que la Procuraduría estaba segura de que Córdoba era alias Teodora Bolívar, colaboradora de las Farc. En junio de 2017, en una entrevista, Córdoba expresó que Ordoñez desbordaba sus funciones al dirigir una "persecución acérrima en su contra, por ser mujer, afrodescendiente, progresista, y defender las minorías sexuales y políticas".



Por esas manifestaciones, ambos se denunciaron por calumnia, esos recursos llegaron a una fiscalía delegada ante la Corte Suprema.

En julio de 2019, la Sala de Primera Instancia de la Corte, tras una solicitud de la Fiscalía -que fue apoyada por la Procuraduría-, precluyó el expediente contra el ahora embajador de Colombia ante la OEA. El problema vino porque la preclusión la fundamentó en motivos distintos a los expuestos y discutidos por las partes.



Exactamente, la Sala de Primera Instancia concluyó que la conducta desplegada por Ordóñez era atípica para el delito de calumnia. Pero la solicitud de preclusión de la Fiscalía había sido por el motivo de "existencia de una causal que excluya de responsabilidad".



Puntualmente, la tesis que el ente acusador defendió es que debían cerrarse los casos de Ordóñez y Córdoba porque ambos se calumniaron entre sí, y el artículo 227 del Código Penal sostiene: "Si las imputaciones o agravios a que se refieren los artículos 220, 221 y 226 fueren recíprocas, se podrán declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos".

Lo que decidió ahora la Corte

Tras revisar toda la actuación, la Sala Penal de la Corte concluyó que, en efecto, la Sala de Primera Instancia le cerró la investigación al exprocurador por una causal distinta a la invocada y discutida por las partes, "con lo cual se violó el debido proceso, la imparcialidad, la contradicción y el derecho de defensa de las partes e intervinientes".



"En efecto, la causal reclamada por la Fiscalía –existencia de una causal que excluya la responsabilidad, por calumnias recíprocas-, reúne una postura diametralmente distinta y excluyente a la que tuvo en cuenta la Sala Especial de Primera Instancia para precluir la investigación a favor del implicado –atipicidad del hecho investigado-, en tanto, la primera, alegada por la Fiscalía, supone la existencia de una conducta típica, dado que la reciprocidad en las calumnias exige la acreditación de la referida categoría dogmática (tipicidad), en contraste, la causal ordenada por el A-quo la descarta", dice el fallo de la Sala Penal.



Es así como para la Sala Penal, si sus colegas de la Sala de Primera Instancia consideraban que la conducta de Ordóñez era atípica al delito de calumnia, lo procedente era negar la solicitud de preclusión de la Fiscalía "al no encontrar reunidos los requisitos de la causal de exoneración de responsabilidad alegada", pero lo que no podía hacer la Sala de Primera Instancia era precluir la investigación con fundamento en la supuesta atipicidad de la conducta, pues esa causal no fue invocada por el fiscal.



Por ese motivo, la Sala Penal anuló la decisión del 22 de julio de 2019 y ordenó a la Sala de Primera Instancia precluir la investigación en favor de Ordóñez pero conforme a la causal alegada y debatida por las partes, es decir, porque ambos se calumniaron lo cual es una causal de exclusión de responsabilidad penal.

