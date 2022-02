La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección del señor Iván Leónidas Name Vásquez, como segundo vicepresidente del Senado de la República.



En fallo de única instancia, el alto tribunal declaró la nulidad de la elección contenida en el Acta 01 de 20 de julio de 2021.



La Sección Quinta encontró demostrado que para elegir segundo vicepresidente del Senado de la República la oposición postuló a su candidato pero, al realizar la votación, éste obtuvo menos apoyos que el voto en blanco.



Esta situación generó que el presidente del Senado decidiera que lo procedente era abrir nuevamente la convocatoria y adelantara la respectiva votación, pero excluyendo al senador que ya había participado y que fue derrotado por el voto en blanco.



En esta etapa, el Partido Verde postuló a Name, quien obtuvo la mayoría de los votos necesarios para lograr su elección como segundo vicepresidente del Senado de la República.



Según el fallo, la regla de repetir la votación con diferentes candidatos solamente aplica para las elecciones populares que tienen por finalidad elegir a miembros de corporación pública, gobernador, alcalde o en la primera vuelta en las elecciones presidenciales pero, no para conformar la mesa directiva del Senado de la República.



Según la decisión, se incumplió el Estatuto de la Oposición, en su artículo 18, porque cuando se postuló a Name, no existió la unanimidad requerida para que un integrante del Partido Verde pudiera acceder nuevamente a dicha dignidad durante este mismo cuatrienio.



Por eso, se ordenó al presidente del Senado de la República adelantar un nuevo procedimiento de elección en el cual no se excluya a ningún candidato que la oposición decida postular y que atienda las exigencias previstas en la Ley 1909 de 2018.



