La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la sanción que había suspendido por un año en el ejercicio del cargo del exfiscal y abogado Antonio Luis González, quien es recordado por haber llevado el proceso del denominado caso Colmenares.



La Sala, por mayoría, revocó la sanción impuesta el 7 de julio de 2022 por la Seccional de Bogotá de la Comisión por haber pedido reiteradamente el aplazamiento de diligencias en el proceso que se adelantaba en contra de su cliente Jaime Armando Tache.



La decisión de primera instancia dijo que el abogado González actuó de manera dolosa porque pues no fue una, sino varias las peticiones de aplazamiento del proceso contra Tache terminó dilatando el trámite judicial, incurriendo en "maniobras dilatorias", logrando incluso que este quedara en libertad.



"Abusó de las vías de derecho con el fin de entorpecer y demorar el desarrollo del proceso en el cual actuaba, porque reiteradamente solicitó el aplazamiento de las audiencias, buscando dilatar el trámite”, decía ese fallo.



Tras revisar el expediente y las nueve peticiones de aplazamiento de audiencias en el proceso en contra de Tache, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dijo que "a excepción de la situación familiar que debió afrontar el disciplinado el 17 de julio de 2017, todos los aplazamientos estuvieron relacionados con la coincidencia y asistencia a otras audiencias, como de forma consistente y sólida evidencian las pruebas documentales obrantes en el expediente".



En fallo de 29 páginas, la Comisión dijo que acá no se evidenció que González haya actuado de manera dolosa porque cada aplazamiento tenía una justificación, "a excepción de la que causó molestia en el juez y generó la compulsa de copias".



Magda Acosta, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

"Nótese que el aquí investigado, en lugar de negar la existencia de los aplazamientos, advirtió al juez sobre el particular para que procediera a efectuar los descuentos en tiempo a que hubiera lugar, lo cual pugna con la atribución de una conducta dirigida a lograr la libertad por vencimiento de términos a través de las postergaciones, pues de haber sido así, lo lógico era procurar que no fueran valoradas por la autoridad judicial competente, en lugar de hacerlas visibles", agrega la decisión.



La magistrada Magda Acosta salvó parcialmente su voto al estimar que en su criterio González sí actuó de manera irregular y que “se encontraba probado el abuso de las vías del derecho que impidió el avance del proceso penal por más de dos años, pese a que el profesional del derecho siempre tuvo la opción de sustituir el poder para que el proceso continuara, dado que los aplazamientos se habían solicitado en mútltiples oportunidades".

