La Corte Constitucional determinó que si un Gobierno extranjero solicita el certificado de antecedentes de un colombiano o colombiana que desea migrar a ese país, las autoridades nacionales deben hacer el reporte sin eliminar los datos relativos a los antecedentes penales.



Así lo dijo el alto tribunal al estudiar tutelas de cuatro colombianos residentes en Chile que cuestionaban que el certificado de antecedentes que solicitaron a la Policía con fines migratorios decía “No tienen asuntos pendientes con autoridad judicial”, en vez de “no registran antecedentes judiciales”, que era lo que pedían las autoridades chilenas.



Esas cuatro personas tuvieron condenas en Colombia y las pagaron, por lo que judicialmente esa sentencia fue declarada extinta. Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, la Corte dijo que esa petición de los Gobiernos extranjeros es legítima y, no tanto, no hay lugar a cambiar la frase, por lo que la Policía, al negarse a hacerlo, actuó correctamente.



Lo anterior, entre otros, porque la frase cuestionada es la que se debe utilizar cuando un juez ha decretado la extinción de la condena, lo cual quiere decir que tienen antecedentes penales, pero en el momento no son requeridos ni tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales nacionales.



La Sala manifestó que la recepción y certificación de los antecedentes judiciales de un connacional con fines migratorios responde a los compromisos del Estado colombiano y obedece a un propósito legítimo en el marco del bloque de constitucionalidad.

“En el caso de la consulta con fines no migratorios (metodología general), procede la supresión relativa de la información; en el caso de la consulta con fines migratorios, y por la particularidad de su consulta y del destinatario de la información, no hay lugar a la antedicha supresión relativa, entre otras cosas porque la divulgación del dato no es indiscriminada, requiere autorización expresa de su titular y cumple propósitos constitucionalmente admisibles”, explicó la Corte.



“La Policía Nacional no vulneró el derecho fundamental al habeas data de los connacionales colombianos residentes en Chile por tres razones. Primero, porque los datos negativos en controversia, al responder a finalidades constitucionales, no pueden ser suprimidos", agrega el fallo.



"Segundo, porque la transferencia de la información sobre los antecedentes penales no es indiscriminada y está amparada en el consentimiento del propio titular del dato. Y, tercero, porque la leyenda “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”, utilizada por la Policía al momento de hacer constar el dato, corresponde a las circunstancias fácticas de cada uno de los solicitantes”, precisa la decisión.



Como en algunos casos, jueces habían concedido los reclamos de los solicitantes, la Corte Constitucional los revocó y ordenó a la Cancillería para que informe a las autoridades chilenas que las certificaciones de antecedentes omitiendo los antecedentes de esas personas son documentos inválidos.



