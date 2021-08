Corte no investigará a Antanas Mockus por elección al Congreso en 2018

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación formal en contra del exsenador Antanas Mockus por los hechos que rodearon su elección al Congreso en 2018.



El caso se inició por una denuncia presentadas por los abogados Víctor Velásquez Reyes y Eduardo Carmelo Padilla por la presunta comisión del delito de elección ilícita de candidatos, en atención a que Mockus se presentó al Senado cuando todavía era, en los papeles, representante legal de Corpovisionarios y esa entidad suscribió, el 9 de noviembre de 2017, cuatro meses antes de los comicios, un contrato con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto.



Por dicho hecho, el Consejo de Estado anuló la elección de Mockus como congresista en un largo pleito en 2019 y que todavía está a la espera de un pronunciamiento en la Corte Constitucional.



Luego de recopilar múltiples pruebas, la Sala de Instrucción, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana, consideró que no hay mérito para iniciar un proceso formal en contra del también exalcalde de Bogotá y que la inhabilidad alegada se conoció sólo después de las elecciones por lo que no se configura el citado delito.



“Al momento de la elección de Mockus no existía en su contra decisión judicial de naturaleza penal, disciplinaria o fiscal, debidamente ejecutoriada, que declarara que se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo de senador”, dice la decisión de 39 páginas, conocida por EL TIEMPO.



“Bajo tal intelección, la conducta del investigado se contrae a un supuesto fáctico, empero que, al momento de la elección, no había sido definido a través de una providencia en firme, razón por la cual se encuentra excluida del ámbito de protección del denotado precepto legal, de manera que emerge objetivamente atípica”, agregó la Sala.



“Esta conclusión se refuerza a partir del hecho demostrado de que al momento de los supuestos fácticos e incluso con posterioridad a estos, Mockus no registra antecedentes penales, fiscales o disciplinarios”, señaló la Sala, que indicó igualmente que no hay prueba alguna de que el excongresista haya cometido otros delitos.



