La Corte Constitucional no llegó a un acuerdo en el marco del debate jurídico alrededor de la curul en el Congreso de Antanas Mockus quien fue elegido como Senador de la Alianza Verde para el periodo 2018-2022, y cuya elección fue anulada el 11 de abril de 2019 por el Consejo de Estado.



La Sala estudió la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que pide ratificar la nulidad de la elección y quedaron 4-3 en votación, dado que no participaron en el debate por impedimento los magistrados Sergio Fajardo y Antonio José Lizarazo.



Por tanto, se sortearon a los conjueces Juan Camilo Restrepo y Humberto Sierra Porto para zanjar el caso con su voto.



El debate

La sentencia del Consejo de Estado que sacó a Mockus del Congreso señaló que este estaba inhabilitado para ser elegido en el cargo porque era al mismo tiempo presidente y representante legal de Corporvisionarios, a pesar de que había delegado esas funciones a Henry Samuel Murrain, quien celebró seis meses antes de la elección dos convenios con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá.



Mockus, quien alegó siempre no estar inhabilitado porque no había participado materialmente en ese proceso de contratación, presentó una tutela contra esa decisión de abril, cuestionando que semanas antes, el mismo Consejo de Estado había negado una demanda de pérdida de investidura bajo los mismos argumentos de la demanda de nulidad.



Cabe recordar, que la primera tiene como efecto la imposibilidad de hacer política de por vida por incurrir en graves faltas, mientras que la segunda tiene la capacidad de anular la elección específica por supuestas inhabilidades, sin impedir que la persona siga en el ejercicio de la política. Es decir, son dos recursos con que analizan elementos diferentes y tienen consecuencias diferentes.



La tutela fue fallada a su favor en primera instancia, pero en contra en segunda el 21 de enero de 2020 por lo que Mockus salió definitivamente del Congreso. Esa tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional en agosto de 2020 y es la que el alto tribunal está estudiando.



