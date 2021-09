Aníbal Gaviria: Corte confirma medida de aseguramiento en su contra

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión que el pasado 10 de junio tomó la Sala de Primera Instancia de ese alto tribunal, en la que se confirmó la medida de aseguramiento dictada contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



Gaviria seguirá detenido mientras avanza el proceso penal en su contra por supuestas irregularidades en una contratación para obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la troncal de la Paz cuando lideró el departamento la primera vez, entre 2004 y 2007.



(Le puede interesar: Corte ratifica medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria)

La Corte Suprema ha dicho ya, en al menos tres oportunidades, que no existen pruebas ni elementos fácticos para revocar la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía desde junio de 2020 por este expediente, y que solo se levantó temporalmente por orden del Tribunal Superior de Medellín en octubre del año pasado.



En marzo de 2021, al acusarlo, la Fiscalía volvió a ordenar su detención preventiva. El gobernador irá a juicio por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.



(Le puede interesar: Aníbal Gaviria: las pruebas que ordenó la Corte Suprema en su caso)



Lo anterior, por presuntas irregularidades en el contrato de infraestructura 2005-CO-20-3351 para el mejoramiento y pavimentación de la troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao, celebrado el 22 diciembre de 2005 entre la Gobernación y el Consorcio Troncal de la Paz.



Gaviria delegó para ello a la Secretaría de Infraestructura. El contrato fue pactado inicialmente en $41'663.432.778, con dos adiciones de $ 3.995'000.000 y

$ 16.334'778.700, más la ampliación del plazo en 22 meses. Y se pagaron tres anticipos.



La Corte ha reiterado que la defensa del mandatario regional no ha expuesto prueba alguna que "desvirtúe la inferencia razonable propuesta por la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento ni ofrece nuevos elementos de juicio que excluyan la necesidad de la detención para lograr sus objetivos”.



(Le puede interesar: La Fiscalía otorga beneficios a contratistas del caso Aníbal Gaviria)



La Fiscalía le reprocha a Gaviria la suscripción del contrato como tal, la celebración del contrato adicional número uno y del otrosí número dos y la falta de vigilancia al proceso pues, cuando se hizo, la cuenta bancaria destinada a su depósito no tenía inscripción de la firma de interventoría.



La Fiscalía dijo que cuando la amortización del anticipo se encontraba aún en cero, el Consorcio Troncal de la Paz lo invirtió en la adquisición de maquinaria cuya titularidad quedó a nombre de integrantes de la sociedad, cuando se trataba de dineros públicos. También cuestionó que una vez seleccionado el contratista, sin justificación alguna, se cambió el porcentaje del anticipo del 25 al 29 %.



(Le puede interesar: Hidroituango: Embargo a cuentas de Gaviria y Ramos, entre otros)



Y señaló que, el 8 de noviembre de 2007, se celebró el contrato adicional uno, incrementando el monto pactado inicialmente en $ 3.995'000.000, y el otrosí número dos, del 27 de diciembre de 2007, por $ 16.334'000.000 sin la debida planeación y justificación.

