Corte mantiene detención del suspendido gobernador Aníbal Gaviria

La Sala de Juzgamiento en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia se negó a dejar en libertad al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



La decisión la tomaron los magistrados Ariel Augusto Torres y Jorge Emilio Caldas, de esa sala especial.



Los magistrados declararon que no prosperó la solicitud que pedía revocar la medida de aseguramiento que la Fiscalía impuso contra Gaviria, el pasado 5 de junio, detención que se cumple en su domicilio.



Para la Corte, la defensa de Gaviria no demostró que se le violara algún derecho o garantía. Tampoco "evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizadas por el Fiscal Primero Delegado ante la Corte al definir la situación jurídica del doctor Gaviria", dijo el alto tribunal.



En el documento, la Sala Especial de Juzgamiento asegura que contra su decisión no procede ningún recurso.



La detención de Gaviria se dio luego de que la Fiscalía General lo señaló como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.



Esos delitos se habrían dado por irregularidades en un contrato durante su primera gobernación, entre 2004 y 2007. Se trata de un proyecto de 41.000 millones para pavimentar un tramo de la Troncal de la Paz.

En ese caso la Fiscalía dijo que Gaviria pudo haber incurrido en tres irregularidades en la contratación al no haber ejercido vigilancia y control sobre el proyecto.



Ante la Corte, tanto la defensa de Gaviria como la Procuraduría General habían pedido tumbar la medida de aseguramiento. Para el Ministerio Público, esa medida es innecesaria y no cumple con las exigencias legales y constitucionales.



Para la Procuraduría, la Fiscalía no dijo por qué Gaviria no comparecerá al proceso si queda libre, ni tampoco por qué su libertad podía comprometer las pruebas del caso, o por qué es un riesgo para la sociedad.



La medida de aseguramiento contra Gaviria ha sido criticada por varios penalistas que recordaron que estas detenciones deberían ser excepcionales, teniendo en cuenta que la misma Fiscalía emitió una resolución para regular el uso de las detenciones preventivas.

