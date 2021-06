ANI no puede avalar a puertos privados dar servicios a terceros: Corte

Un artículo de la Ley 2008 de 2019 permitía que puertos privados prestaran servicios a terceros que no estuvieran relacionados con su actividad económica siempre que se pagara una contraprestación a la Nación y tuvieran el aval de la Agencia Nacional de Infraestructura.



La Corte Constitucional tumbó esa disposición por considerarla contraria a la Constitución.



La norma fue demandada porque fue incluida en la ley del presupuesto para el año 2020, sin tener relación con ello, lo que en derecho que llama “unidad de materia”.



Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, la Sala Plena reiteró que ese tipo de leyes solo pueden estar destinadas a permitir la correcta ejecución del presupuesto y no pueden contener regulaciones con vocación de permanencia.



En ese sentido, la Corte dijo que “mediante una ley anual de presupuesto no era posible decretar tributos o ingresos, gastos o inversiones públicas, aun si estos se dirigen al fortalecer o complementar el presupuesto de una de las entidades que integra el presupuesto general de la Nación”.



En este caso, el artículo 140 de la Ley 2008 de 2019, “la Sala concluyó que este adiciona el artículo 5 de la Ley 1 de 1991, en tanto autoriza a los puertos de uso privado para prestar servicios a terceros que no estén vinculados económica o jurídicamente con la sociedad portuaria, a cambio de una contraprestación que, aunque se determina como a favor de la Nación, se integra al presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura como un recurso propio”.



Por esa razón, la Corte tumbó dicho artículo señalando que en realidad se estaba creando una nueva renta a favor de una entidad incluida dentro del Presupuesto General de la Nación y que, se trataba de una actividad que no ha sido prevista en la ley que regula el régimen portuario.



La Corte dijo que era inconstitucional cambiar la destinación de la contraprestación que se paga con ocasión de una concesión portuaria, para destinarla a una entidad diferente a la que recibe las contraprestaciones portuarias según la Ley excluir a las entidades territoriales del ingreso.



