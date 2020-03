Angélica Lozano seguirá en su curul mientras cursa demanda contra ella

Mientras el Consejo de Estado define si Angélica Lozano violó el régimen de inhabilidades para ser congresista por estar casada con Claudia López, alcaldesa de Bogotá, Lozano podrá seguir en su curul como senadora.



Así lo determinó el alto tribunal al negar una medida cautelar que pedía alejarla de su escaño mientras se define la demanda, interpuesta por un ciudadano que argumenta que Lozano violó el régimen de incompatibilidades por mantener vínculo matrimonial con un funcionario que ejerce autoridad civil o política.

El despacho de la consejera ponente de este caso, Sandra Lisset Ibarra, resolvió no acceder a la solicitud de separar a Lozano de su cargo en este momento, por considerar que no se demuestra que haya una inminente afectación del interés público o general, o un perjuicio irremediable al dejar en su escaño a Lozano.



De hecho, la magistrada consideró que, por el contrario, "dado que el medio de control ejercido (pérdida de investidura) tiene una connotación sancionatoria, esta en este momento podría afectar sin justificación los derechos de la demandada y de los ciudadanos que con su voto le otorgaron el mandato popular".



Aunque el Consejo de Estado negó la medida cautelar, el estudio de la demanda continúa y debe haber un pronunciamiento de fondo en las próximas semanas sobre si el matrimonio de Lozano con Claudia López constituye o no una causal de pérdida de investidura.

