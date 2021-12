Este jueves, los abogados Jorge Iván Palacio y Jefferson Dueñas radiacarán un recurso de nulidad ante la Corte Constitucional contra la sentencia SU-209, del 1 de julio de 2021 pero que fue publicada apenas esta semana, que dejó por fuera de la Cámara de Representantes a Ángela María Robledo.



Robledo había llegado al Congreso por haber obtenido la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales de 2018 -siendo ella la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro-, conforme al Estatuto de Oposición. Pero en 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su llegada a la Cámara de Representantes por doble militancia.



Contra esa determinación, Robledo interpuso una tutela que fue votada a su favor en el mismo Consejo de Estado y que fue la que estudió la Corte, que en julio pasado decidió dejar en firme el primer fallo que dice que ella vulneró la prohibición de doble militancia, pues debió haber renunciado a su curul en Cámara de Representantes por la Alianza Verde un año antes de inscribirse como fórmula a la vicepresidencia de Petro, por Colombia Humana.



Los abogados de Robledo señaron que al interior de la Corte Constitucional hubo un reñido debate y que ante el impedimento de la magistrada Paola Meneses, la Sala sorteó como conjuez a la jurista Ruth Stella Correa, quien definió la votación.



Los defensores también citaron el hecho de que los magistrados de la Corte Antonio Lizarazo, Alberto Rojas, Alejandro Linares y José Fernando Reyes salvaron su voto indicando que “la candidata no incurrió en la prohibición de doble militancia, porque tal prohibición no se predica respecto de los grupos significativos de ciudadanos” y agregaron que “la Corte ha debido ejercer las facultades extra petita para proteger los derechos fundamentales que le fueron desconocidos a la accionante, porque en el estudio del caso se evidenció que el Consejo de Estado incurrió en una violación directa de la Constitución".



Aunque se radique esta solicitud de anular el fallo, ello no afecta el cumplimiento del mismo, por lo que Robledo de todas formas deberá salir del Conreso mientas se resuelve esta petición.



De otra parte, el pasado 21 de septiembre la Comisión Colombiana de Juristas radicó una solicitud de medidas cautelares a favor de Robledo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

