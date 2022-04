La Sala Plena de la Corte Constitucional negó la solicitud que había presentado la defensa de la excongresista Ángela María Robledo con el que pretendía que se anulara el fallo de tutela que la dejó por fuera de la Cámara de Representantes.



El incidente pretendía anular la sentencia SU-209, del 1 de julio de 2021, que ratificó el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que, en 2019, anuló el llamamiento al Congreso que se le hizo a Robledo para ocupar una curul luego de haber obtenido la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales de 2018, garantía contemplada en el Estatuto de Oposición.

Lo anterior, dado que Robledo renunció a su curul por la Alianza Verde el 20 de marzo de 2018, cuando ya había formalizado ante la Registraduría Nacional su inscripción como candidata a la vicepresidencia de la República por la coalición Petro Presidente.



La decisión se tomó con votación 7-2 y la participación de la conjuez Ruth Stella Correa. En contra votaron los magistrados Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes.



La sentencia que ahora quedó ratificada indicó que no se evidenció un desconocimiento de derechos en la decisión del Consejo de Estado que advirtió que las reglas de doble militancia también aplican para los casos de las personas que son llamadas a ocupar una curul al Congreso por ocupar el segundo lugar en las elecciones pasadas.



"Al respecto, la Corte comparte el análisis realizado por el Consejo de Estado, en el sentido de indicar que esta obligación de renunciar a la curul doce meses antes de la inscripción la prohibición de doble militancia es aplicable a los cargos de presidente y vicepresidente de la República", dice fallo.



La interpretación del Consejo de Estado, en el sentido de que esta situación no estaba exceptuada de la prohibición legal y constitucional de doble militancia, no es arbitraria. Respecto del defecto sustantivo alegado, se concluyó que no era cierto que la prohibición de doble militancia no pudiera aplicarse a cargos como el de presidente y vicepresidente, pues quedó evidenciado que esta circunstancia ya se había analizado frente a estos altos cargos", dice la decisión.



El fallo resaltó la ausencia de precedente aplicable al caso concreto de Robledo Gómez "motivo por el cual compartió la interpretación realizada por la Sala Quinta del Consejo de Estado", entendido que la doble militancia aplica a cualquier elección popular en la que se quiera participar.



"Frente a este particular, es necesario señalar que no existe un caso idéntico al ahora analizado y, por tanto, un precedente aplicable al mismo. Ello, en la medida en que esta figura, como se pudo explicar, es novedosa y la ciudadana Ángela María Robledo fue la primera candidata en acceder a este derecho personal, consagrado en el artículo 112 (del Estatuto de Oposición)", dijo ese fallo.

