La Corte Suprema de Justicia leyó este viernes la sentencia definitiva del proceso contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien en el año 2014 fue condenado a 17 años de prisión por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).



Luego de un largo proceso judicial, el caso vuelve a ser noticia este 3 de febrero, pues la Corte Constitucional ordenó en mayo de 2020 que dicha condena tuviera una nueva revisión. La decisión, finalmente, se conoció hoy.



En la misma sala de audiencias en la que se leyó la condena en su momento, la Sala de Decisión de la Corte Suprema de Justicia, que revisó el recurso de impugnación del exministro, anunció que él es responsable de irregularidades en Agro Ingreso Seguro y, por lo tanto, su condena queda en firme.

Al escuchar la decisión, Arias volteó a mirar a su esposa, Catalina Serrano, quien también está en el recinto. Luego observó seriamente a su abogado, Jorge Aníbal Gómez y después mantuvo la mirada firme, con los brazos cruzados, hacia el magistrado Gerson Chaverra, el ponente de la decisión, quien está exponiendo los argumentos.



Este fue el momento:

Andrés Felipe Arias y su abogado, Jorge Aníbal Gómez. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La Corte ratificó que los convenios firmados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Cartera de Agricultura (IICA) de manera directa, que eran para los proyectos de riego y drenaje para el programa AIS, no podían hacerse de manera directa sino por licitación pública, porque no se trataba de una transferencia de ciencia y tecnología, como defendía Arias.



Fue por ese motivo que en 2014 el exministro fue hallado culpable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.



Ahora, la Corte confirmó: "El objeto del negocio jurídico nada tiene que ver con ciencia y tencnología para que se hubiera optado por la contratación directa, desconociendo el principio de selección objetiva", tras citar testigos y pruebas documentales.



De hecho, para el alto tribunal incluso las pruebas presentadas por la defensa de Arias ratificaban que estos convenios no eran de ciencia y tecnología y, por tanto, no cabía una contratación directa.

REDACCIÓN JUSTICIA