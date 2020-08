Estos son los tres magistrados que definirán el futuro de Arias

El magistrado Gerson Chaverra Castro, quien fue elegido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 28 de febrero de este año –tras un largo periodo de interinidad en el que el alto tribunal no se ponía de acuerdo para llenar sus vacantes– será el encargado de estudiar la impugnación del exministro Andrés Felipe Arias.

Así se confirmó luego de conocerse que, en un auto del 29 de julio, la Sala de Casación Penal le concedió a Arias la impugnación contra el fallo con el que fue condenado a 17 años de prisión, el 16 de julio del 2014. Ese año, la Sala Penal lo encóntró responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por el caso de corrupción con el programa de Agro Ingreso Seguro, que se desarrolló cuando él fue ministro de agricultura.



Al concederle la impugnación, con ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández, el alto tribunal asegura que lo hace para cumplir con la orden que le dio la Corte Constitucional, que el pasado 21 de mayo resolvió una tutela a favor de Arias. En esa tutela, el alto tribunal dijo que al exministro, quien había sido condenado en única instancia, se le vulneró el debido proceso por no permitírsele una revisión de su condena.

Tras admitir la impugnación, la Sala Penal se encargó de hacer un sorteo el jueves para asignarle el caso a un magistrado, que deberá ser el ponente en el caso de Arias. Así fue cómo el proceso le tocó a Gerson Chaverra.



El magistrado Chaverra, quien llegó a la Corte tras una carrera de más de 25 años en la Rama Judicial, debe encargarse ahora de tramitar el recurso de impugnación y de conformar la Sala de Decisión con dos magistrados “que en orden alfabético sigan en turno”.



De esa sala no pueden hacer parte los magistrados Patricia Salazar ni Eugenio Fernández Carlier, porque ellos participaron en el 2014 en el fallo sobre Arias. Tampoco puede participar Eyder Patiño, porque en esa fecha él se declaró impedido en ese proceso.



Así las cosas, quienes siguen en orden alfabético para terminar de conformar la Sala de Decisión de Arias, son los magistrados Luis Antonio Hernádez y Jaime Humberto Moreno Acero. Ellos, junto con Chaverra, serán los jueces y quienes decidan el futuro de Arias, a menos que haya recusaciones o impedimentos que sean aceptados y los aparten del proceso.

Los tres magistrados

Gerson Chaverra Castro:



Gerson Chaverra Castro, quien será el ponente en el caso de Arias, es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín. También tiene una especialización en Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.



Tiene una experiencia de 25 años en la Rama Judicial de los cuales, en 12 de ellos, trabajó en Chocó, en municipios como Riosucio, Tadó, Quibdó, Bahía Solano e Istmina.

En esas poblaciones, Chaverra tuvo cargos de juez promiscuo municipal, juez penal municipal, juez promiscuo del circuito, juez penal del circuito y juez penal del circuito especializado.



Entre el 2004 y 2007 fue juez penal de Bogotá y luego, por concurso de méritos, hizo parte de la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó. Años después fue nombrado en el Tribunal Superior de Bogotá, del que fue presidente.



En febrero de este año, por unanimidad y tras hacer una interpretación de su reglamento para bajar el número de votos requeridos en la Sala Plena, Chaverra fue elegido junto con seis magistrados. Chaverra se posesionó en el cargo en marzo.



Luis Antonio Hernández:



El magistrado Hernández fue presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema el año pasado, y este año fue elegido como vicepresidente del alto tribunal.



Hernández es abogado de la Universidad Libre de Colombia y especialista en Derecho Penal.



En su hoja de vida se lo reconoce como un juez de carrera. Antes de ser elegido en el 2016 como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de esa corporación.



También fue fiscal auxiliar ante la Corte, director seccional de Fiscalías, juez de Instrucción Criminal, juez Penal Municipal, y empleado judicial.



Ha ejercido la docencia en cátedras sobre procedimiento penal, jurisprudencia, casación y recurso de revisión en las universidades Santo Tomás, Libre y de Medellín.



Fue condecorado con la Medalla de Plata al Mérito Enrique Low Murtra por sus servicios en la Fiscalía General de la Nación.



En el 2019, Hernández fue ponente de la decisión que le negó al exministro Arias la posibilidad de tener una impugnación, considerando que las reglas de juego con las que fue condenado en el 2014 no permitían revisar los fallos de los condenados en segunda instancia. Esa decisión fue la que tumbó la Corte Constitucional al afirmar que a Arias se le debía garantizar su derecho a la impugnación.



En el 2018, como presidente de la Sala Penal, Hernández criticó la petición que en esa época hizo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, para que en ese país se liberara a Arias.



Jaime Humberto Moreno Acero:



El tercer magistrado en conformar la Sala de Decisión que definirá la suerte de Arias es Moreno Acero, quien llegó a la Sala Penal de lae Corte Suprema en junio del año pasado.



En esa fecha, Moreno fue elegido n provisionalidad para llenar la vacante que dejó Gustavo Malo, suspendido e investigado por el caso conocido como 'el cartel de la toga'.

Antes de llegar a la Corte, Moreno era magistrado de la Sala Penal del Tribual Superior de Buga. Es egresado de la Universidad Libre y especialista en derecho penal y criminología, así como en derecho de familia.



Ha tenido diferentes cargos en la Rama Judicial, en la Procuraduría, Fiscalía, fue abogado asesor del Ministerio Público y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal.



También fue magistrado en la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Lo que sigue en el proceso

Andrés Felipe Arias, exministro. Foto: La hora de la verdad

Una vez quede conformada la Sala de Decisión, Chaverra deberá emitir un auto indicándole a la defensa de Arias –encabezada por el exmagistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego– el tiempo que tiene para sustentar la impugnación.



Como no hay una disposición legal sobre cuáles son esos plazos en este tipo de casos en los que la Corte Suprema está teniendo que revisar las primeras condenas, el alto tribunal dice que se aplicarán los términos que rigen para las apelaciones, según la ley 906 del 2004.



Tras sustentarse la impugnación, el magistrado Chaverra tendrá que elaborar una ponencia y presentarla a sus dos compañeros de Sala, en la cual defina si mantiene la condena de 17 años, si la modifica –disminuyendo la pena– o si la tumba por completo. En ningún caso se podrá imponer una pena mayor a la que ya tenía Arias, quien se encuentra detenido en el Cantón Norte, desde el año pasado cuando volvió extraditado desde Estados Unidos.



Como en su fallo de tutela, la Corte Constitucional aseguró que, aunque le permitía al exministro impugnar su condena, esta situación no afectaba la cosa juzgada de su caso, la Corte Suprema no tuvo que pronunciarse sobre solicitudes de libertad de Arias o prescripciones, porque no hay lugar a ellas.



Tras conocerse la decisión de la Sala de Casación Penal, el abogado Víctor Mosquera, quien representó a Arias en la tutela con la que consiguió la doble instancia, dijo que celebraba que la Corte Suprema de Justicia haya acatado el fallo de la Constitucional. “Fuimos notificados que procede el recurso y esperamos que en los próximos días nos definan las reglas de juego”, dijo.



