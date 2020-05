El choque de la Corte Suprema y la Constitucional por el caso de Arias

En un duro pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia se refirió al apretado fallo de la Corte Constitucional con el que el alto tribunal le permitió al exministro Andrés Felipe Arias impugnar su condena de 17 años de prisión por el caso Agro Ingreso Seguro.



En un comunicado, la Corte Suprema dijo que Arias fue condenado “con riguroso respeto al derecho fundamental al debido proceso” en un caso de única instancia que había sido “avalado por múltiples decisiones de la Corte Constitucional desde 1991”.



Por eso, aseguró que “ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordenó tramitar la impugnación”.



Y es que para la Corte Suprema, esta decisión “deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria” y crea inseguridad jurídica en lo penal.



Ese malestar quedó expuesto, a pesar de que horas antes el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos, dijo que el fallo de Arias no genera “un cataclismo en la justicia, ni puede entenderse como un apocalipsis”, porque simplemente se estaba amparando “el derecho de un ciudadano. Otros podrán reclamar ese derecho, pero con tutela y con razones lo suficientemente convincentes”, explicó.



Y es que, según lo manifestado por la Corte Constitucional, la decisión de Arias no beneficiará a todas las 230 personas que la Sala de Casación Penal condenó en única instancia desde 1991.

Su fallo le permitió directamente a Arias –bajo el principio de conformidad, no el de doble instancia– impugnar su condena pero esa garantía que se le concedió no cobija de forma extensiva a todos los aforados condenados como él en única instancia antes del 2018, que fue el año en el que se empezó a aplicar la ley de doble instancia para aforados.



La razón es que la Corte Constitucional aseguró, en primer lugar, que el efecto del fallo es inter partes, no inter comunis. Palabras más, palabras menos, eso significa que sus efectos inmediatos y directos solo son para el caso de Arias, y no se hacen extensivos a todos los que estén en la misma situación.



Los aforados que consideren que, teniendo en cuenta el precedente de Arias, también se les vulneró el debido proceso por sus condenas en única instancia, tendrían que interponer tutelas para que, caso a caso, se revise si tienen también derecho a la doble conformidad.



Pero, además de eso, deben cumplir varios requisitos: el primero es que tienen que ser aforados condenados desde el 30 de enero del 2014 porque, según la Corte, aunque la Constitución del 91 en su artículo 29 permite la doble conformidad e impugnar todo fallo condenatorio, ese derecho solo se consolidó el 30 de enero del 2014, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos les reconoció a los aforados condenados en única instancia impugnar sus condenas.

Para la Corte, como ese precedente del bloque constitucional vincula al Estado colombiano, también debía ser garantizado para los aforados condenados en el país a partir de ese momento.



Pero, además de la fecha, los que se encuentren interesados en impugnar su condena, según explicó ayer la magistrada Diana Fajardo, ponente de la decisión, tendrían que estar detenidos. Si ya pagaron la condena, en su tutela esas personas tendrían que argumentar por qué consideran que ese fallo sigue teniendo efectos perjudiciales para ellos.



Aunque la decisión sobre Arias se tomó de forma mayoritaria, estuvo llena de controversia entre los magistrados de esa corporación. De hecho, la votación quedó 5-4, pues salvaron su voto Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos, quienes consideraban que si bien Arias tiene derecho a la doble conformidad, al que le correspondía concederla era al Congreso con una ley.

Los argumentos

La razón por la que la Corte aceptó la tutela de Arias es que encontró que al exministro se le vulneró el debido proceso porque, cuando fue condenado en única instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema, “existía un estándar internacional que exigía que las sentencias en única instancia, incluso en el marco de procesos penales de juzgamiento especial como el de aforados constitucionales, tuvieran un mecanismo de impugnación amplio e integral”.

Ese precedente fue, justamente, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de enero del 2014 que reconoció la doble conformidad de un aforado condenado en única instancia, en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname.



Por eso, le ordenó a la Sala Penal iniciar el trámite para dar curso a la impugnación de Arias, conformar una sala con magistrados que no se hayan pronunciado antes en el caso del exministro y, de ser necesario, acudir a conjueces. La Corte no le dice cuántos magistrados debe tener esa sala, ni le da un plazo máximo para resolver el recurso. Los magistrados deben ser pares, pues no se necesita que sea un superior jerárquico de la Sala Penal.



En cualquier caso, la Corte asegura que la Sala Penal no actuó arbitrariamente. Es por eso que el magistrado Alberto Rojas Ríos aseguró que con este fallo no hay ningún choque de trenes . “No es propósito de la Corte cruzarse con la Corte Suprema de Justicia en una contradicción (...). La Sala Penal hizo en su momento lo que tenía que hacer, pues para el 16 de julio del 2014 había circunstancias que permitían inferir que el régimen que existía era el juzgamiento en única instancia para los aforados”, dijo Rojas.



Una aclaración importante que hizo la Corte Constitucional es que en el caso de Arias se mantiene la firmeza de su condena, es decir, no queda suspendida y esto genera dos consecuencias: por un lado, que él no podrá quedar libre y, por el otro, tampoco podrá aspirar a la prescripción de su caso o de algunos de sus delitos.

Para lograr beneficio tendrían que tutelar

Si bien la decisión que le concedió al exministro Andrés Felipe Arias la posibilidad de impugnar su condena solo tiene un efecto directo sobre él, otras personas que estén en su misma condición y cumplan con los argumentos que definió la Corte Constitucional en su fallo de ayer podrían interponer tutelas para lograr un fallo favorable, tal como lo hizo el exministro.



Entre las personas que cumplen con la argumentación de la Corte (ver nota principal) y podrían acudir a está figura está la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, condenada a 14 años de cárcel por el caso de las ‘chuzadas’ del DAS. Igualmente, el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno, condenado por ese caso.



Igualmente, podría interponer una tutela, alegando igualdad, el exdirector del DAS Jorge Aurelio Noguera Cotes, condenado a 28 años de cárcel por esas escuchas ilegales y por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andréis.



En cuanto a otros procesados por otros delitos, podrían pedir que se revisen sus casos el exfiscal Guillermo León Valencia Cossio, condenado por favorecer a narcotraficantes. E incluso podría poner una tutela el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS, condenado a 30 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán, quien pidió un cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP).



El exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde Samuel Moreno, condenado a 14 años por el ‘carrusel de la contratación’, también podría buscar que su condena sea examinada en la Corte Suprema de Justicia por esta vía.

Arias ha pagado unos 6 años

Andrés Felipe Arias, exministro. Foto: La hora de la verdad

Según su defensa, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias ha pagado al menos 6 años de su sentencia, contando el tiempo que estuvo detenido en Estado Unidos y el que ha estado preso en Colombia, tanto antes de su condena como después de volver al país.



Antes de que Arias se fuera a Estados Unidos estuvo en el Cantón Norte de Bogotá aproximadamente un año y 10 meses. Cuando la Corte lo condenó en el 2014, no pudo ser capturado de inmediato porque poco antes se había ido a Estados Unidos.



En ese país estuvo detenido primero por unos meses, luego quedó libre, y en septiembre del 2017 fue recapturado y estuvo detenido en una cárcel de Florida hasta su extradición a Colombia en julio del año pasado. Desde su regreso, Arias ha permanecido en el Cantón Norte.

REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com