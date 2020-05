Las dudas que deberá aclarar la Corte sobre impugnación de Arias

Este jueves la Corte Constitucional decidió concederle al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias su derecho a impugnar el fallo con el que, en el 2014, fue condenado a 17 años de prisión por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro.

La Corte confirmó que, al aceptar la tutela que presentó Arias, encontró que, por el hecho de ser condenado en única instancia y no tener la posibilidad de que otro juez revisara esa condenada, se le vulneró el debido proceso.



Así, la votación fue de cinco magistrados que votaron a favor de conceder la tutela de Arias y cuatro que votaron en contra.



Aunque hasta este momento se conoció la decisión, la Corte Constitucional aún no ha dado a conocer las implicaciones de su decisión. El alto tribunal está preparando un comunicado que dará a conocer en las próximas horas, y una rueda de prensa para que los periodistas puedan hacer sus preguntas.



Y es que hay varias dudas que la Corte Constitucional tendrá que responder y aclarar sobre este caso de Arias, que podría tener implicaciones sobre cientos de condenados en única instancia por la Sala Penal de la Corte en casos de única instancia. Así, estas serían las inquietudes.

¿Quiénes serían los beneficiarios?

Aunque, por supuesto, la Corte Constitucional resolvió una tutela particular -la del exministro Arias- para muchos expertos y juristas consultados está claro que, alegando el principio de igualdad, los más de 230 condenados en única instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia podrían pedir esa misma revisión de sus condenas.



Es por esto que la Corte tendrá que dejar claro cuál es el alcance de su decisión, y si podría cobijar de forma retroactiva todos estos casos que han sido proferidos entre 1991 y 2018, cuando entró en vigencia la ley de doble instancia para aforados.

¿Es doble instancia o doble conformidad?

La doble conformidad y la doble instancia, aunque se relacionan, son distintas. En la doble conformidad, lo que se busca es que el primer fallo condenatorio, sea o no en única instancia, pueda ser impugnado para que un segundo juez confirme o tumbe esa condena.



En la doble instancia, lo que se pretende es que cualquiera de las partes pueda apelar la primera sentencia, sea o no condenatoria, para que un superior pueda revisarla.



Hay quienes consideran que los efectos de las dos, en la práctica, son iguales porque permiten impugnar un fallo condenatorio. Pero hay expertos que aseguran que mientras la doble conformidad implica una revisión, la doble instancia, en cambio, es una apelación que puede llevar a suspender el fallo condenatorio. Esas dudas serán las que tendrá que aclarar la Corte Constitucional.

¿Cuál es el efecto sobre la condena y esto podría llevar a ordenar la libertad de Arias?

El alto tribunal también tendrá que especificar si este recurso de impugnación que le está concediendo a Arias implica que su condena queda suspendida, o si solo es una revisión.



Esa diferenciación es clara pues, si se suspende la condena, esto podría llevar a que la defensa del exministro alegue la prescripción de uno o varios de los delitos por los que fue condenado -porque se pasó el tiempo máximo para tomar una decisión definitiva-, lo que podría llevar a rebajas de condena.



Pero en otros casos, incluso mucho más viejos que el suyo, hay quienes consideran que reabrir los procesos de única instancia podría tener un efecto de prescripción de todo el proceso, lo que implicaría que se caigan los fallos condenatorios, y podría llevar a la impunidad.



En otros, además, podrían algunos de los detenidos salir en libertad, con el mismo argumento: que su fallo no ha hecho tránsito a cosa juzgada.



Por eso, la Corte tendrá que aclarar si es una revisión -que no implique prescripción ni libertad- o si es una suspensión de la sentencia.

¿Cobija a todos los condenados o solo a los detenidos?

Algunos magistrados consideraban que la Corte debía dejar claro que esta impugnación solo podía darse para condenados en única instancia que aún estuvieran detenidos, y no para los que ya pagaron su sentencia. Sin embargo, algunos consideran que hacer esa diferenciación no tendría sentido pues, en todo caso, tener una condena trae varias implicaciones, como la de perder derechos

¿Se revive choque de trenes en las altas Cortes?

Uno de los recursos más controvertidos en la justicia es la tutela contra sentencias porque, por esa vía, se permite que fallos condenatorios o absolutorios tengan una revisión y termine siendo la Corte Constitucional la que al final dirima en asuntos que son de tipo penal.



En esta ocasión, por vía de una tutela se estaría permitiendo reabrir un caso que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había finiquitado, con el efecto de que esto podría tocar otras cientas de sus condenas.



La Corte Suprema de Justicia, no solo había negado la doble instancia de Arias -porque en varios recursos le respondió que lo condenó con las normas que estaban vigentes para la época, según la cual los aforados solo tenían una instancia, sino que además negó en tres ocasiones la tutela que hoy la Corte Constitucional aceptó. Esa tutela ya había sido rechazada por la sala Penal, Laboral y Civil de la Corte Suprema de Justicia.



Pero además, fuentes de la Sala Penal consideran que reabrir estos procesos podría ser una descalificación al trabajo que han hecho desde hace tantos años, y en procesos que llevaron, por ejemplo, a revelar el oscuro capítulo de la parapolítica en el país. Por eso es muy importante los términos en los que la Corte Constitucional de a conocer su sentencia.



Aunque por orden de la Corte Constitucional, la Corte Suprema ya ha venido reconociendo la doble conformidad en anteriores casos, y la doble instancia -en fallos condenatorios después del 2018- esta sería la primera vez en la que se tendría que conceder una doble instancia retroactiva para un caso anterior a esa fecha.



La Sala Penal de la Corte siempre ha argumentado que sus fallos hicieron tránsito a cosa juzgada y que, por eso, no se pueden reabrir casi 30 años de condenas judiciales.

¿Cómo se hará efectiva la impugnación?

Muchos han planteado que la Sala Penal que condenó a Arias no tiene superior jerárquico, ya que es la máxima instancia en la jurisdicción penal. Por ello, no está claro ante quién podrá Arias impugnar su condena.



Fuentes plantean que, al parecer, la Corte le ordenaría a la Corte Suprema que conforme una sala para que estudie este caso, con la posibilidad de que la integre con conjueces. Sin embargo, hasta ahora no está claro si ese será el mecanismo.



JUSTICIA